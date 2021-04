Dimissioni Macchiarini, Fdi: «Per noi non sono un “fulmine a ciel sereno”»

CARRARA – «Le dimissioni dell’assessore Giovanni Macchiarini non sono per noi un “fulmine a ciel sereno”; infatti sin dal giorno del suo insediamento ci eravamo domandati come una persona seria e preparata potesse far parte, anche solo come “tecnico”, di un’amministrazione incompetente come quella grillina di Carrara». Va all’attacco Fratelli d’Italia dopo le dimissioni dell’assessore al Commercio di Carrara (qui la notizia).

«Probabilmente l’ex assessore Macchiarini – ipotizza Fdi – dopo averle tentate tutte per portare un po’ di competenza all’interno della giunta pentastellata, per cercare di fare qualcosa di positivo per la città, resosi conto che era circondato da sordi e ciechi che del bene della città se ne infischiavano, è stato costretto per la sua dignità alle dimissioni. Queste dimissioni sono la dimostrazione del fallimento della politica di chi amministra la città».

«Ci domandiamo – conclude il partito di Giorgia Meloni – con quale faccia tosta, costoro potranno ripresentarsi, da soli o con i loro nuovi alleati del Pd (responsabili anche loro di aver affossato negli anni Carrara) agli elettori alle amministrative del 2022. Dopo Pd e grillini, solo una coalizione di cui Fratelli d’Italia farà parte, potrà dare speranza di rinascita a Carrara».