Ddl Zan, i 5 Stelle di Carrara: «Porteremo una mozione a sostegno»

CARRARA – «Il disegno di legge Zan è tornato al centro del dibattito pubblico grazie all’interessamento dell’opinione pubblica, dopo il blocco in Commissione Giustizia al Senato, presieduta dal senatore leghista Ostellari. Il disegno di legge protegge “l’orientamento sessuale” ed il suo obbiettivo, nella parte più criticata, è la condanna a livello penale delle aggressioni fatte per motivi di genere, sesso, identità e disabilità, equiparandole quindi a quelle fatte per motivi razziali, etnici o religiosi». Lo afferma il gruppo consiliare del M5s di Carrara

«L’opinione pubblica a volte, sembra più pronta della politica su certi temi, come dimostrano gli appelli di molti artisti, influencer, associazioni, cittadine e cittadini comuni che si sono moltiplicati in queste settimane, e la sempre più crescente insofferenza verso tutti gli atti discriminatori e violenti mossi dall’odio di genere, purtroppo sempre più numerosi».

«Non va dimenticato che nel disegno di legge Zan è previsto anche un finanziamento di 4 milioni per il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime, un aspetto molto importante per sostenere l’affermarsi di una cultura più civile, aperta e solidale e come dichiarato dal Presidente Mattarella «non permettere che la propria identità o l’orientamento sessuale diano motivo di aggressione, stigmatizzazione, trattamenti pregiudizievoli, derisioni, nonché discriminazioni nel lavoro e nella vita sociale.Tali discriminazioni violano il principio di uguaglianza e ledono i diritti umani, tutelati dalla nostra Costituzione. È compito dello Stato la promozione dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle relazioni interpersonali e affettive».

«Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle porterà quindi in Consiglio Comunale una mozione con cui chiederà l’urgente calendarizzazione della discussione, augurandosi un’approvazione unanime, senza astensioni e senza indugio da parte di tutto il Consiglio Comunale».