Bernardi: «Nuove isole ecologiche diventate discariche a cielo aperto»

CARRARA – «”Isole ecologiche intelligenti” se fossero tutte come quelle postate dai cittadini sui social sarebbero l’esempio di un dramma epocale, eppure l’amministrazione 5 Stelle è riuscita con il “nuovo progetto di Nausicaa” perfino a trasformare le “isole ecologiche” in una discarica a cielo aperto». Inizia così l’attacco del consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi. «Quindi ora basta con le foto-trappola minacciate dal sindaco De Pasquale per beccare e multare pesantemente chi trasgredisce al corretto conferimento dei rifiuti, perché prima i 5 Stelle hanno l’obbligo di garantire il servizio di raccolta rifiuti che invece a Carrara centro ha fatto flop. Nausicaa, con a capo il pentastellato Luca Cimino da quando è partito il “nuovo progetto” progettato da Nausicaa e deliberato dal Comune con atto 145 del 2020 , ha lasciato in perenne e drammatica emergenza sanitaria le strade e i nostri sfortunati concittadini. Da ciò l’ovvia conseguenza e che la mancata raccolta dei rifiuti da parte della nostra società multiservizi, potrebbe configurare addirittura il reato di interruzione di pubblico servizio e la possibilità che i vertici potrebbero essere ritenuti responsabili dei danni causati dalla drammatica situazione igienico sanitaria , nonché per disagi patiti dai cittadini per non essere stati serviti da una corretta raccolta rifiuti. Riguardo a tale gestione fallimentare , che di fatto è stata allargata al porta a porta per i soli 243 esercizi commerciali, sono state molte le segnalazioni di disservizi per quanto riguarda i residenti. Segnalazioni che fanno rabbrividire senza dimenticare che i costi ammontano a quasi 5 milioni di euro».