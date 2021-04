Pd: «Anche il Comune di Licciana Nardi attivi un servizio di prenotazioni vaccini»

LICCIANA NARDI – «In questi mesi tanti comuni lunigianesi, anche piccoli, si sono attrezzati per combattere la pandemia, cercando di fare tutto il possibile. Ad esempio, le amministrazioni di Pontremoli, Aulla, Casola, Mulazzo, Villafranca, Filattiera e Bagnone hanno predisposto un servizio di prenotazione del vaccino. Non tutti i cittadini sono abituati ad effettuare prenotazioni online, e in questo caso un piccolo aiuto può davvero fare la differenza per chi ha diritto al vaccino ma non sa come prenotarsi». Inizia così il comunicato con cui il Partito Democratico di Licciana Nardi attacca l’amministrazione comunale.

«E il Comune di Licciana? – continua la nota dei dem – Nulla, assolutamente nulla. Tutto tace da parte del sindaco Martelloni che evidentemente non sa neanche prendere esempio dagli amministratori vicini, tanto di destra quanto di sinistra. Nei mesi scorsi alcuni Comuni hanno anche offerto la possibilità di effettuare dei tamponi gratuiti. La minoranza ha richiesto di farlo anche a Licciana, ma Martelloni non l’ha ascoltata. A colmare almeno in parte questo vuoto ci sta provando la Cgil che ha attivato uno sportello per aiutare chi non è in grado di prenotarsi autonomamente. Un’iniziativa davvero meritevole che dimostra quanto Martelloni e i suoi collaboratori siano lontani dalle concrete esigenze dei cittadini di Licciana».

«Martelloni ha già dimostrato ampiamente la sua inadeguatezza, ma sulla salute non si scherza e tanta superficialità e inefficienza non sono più tollerabili. – conclude la nota – Il Partito Democratico di Licciana Nardi chiede che anche il Comune di Licciana attivi un servizio di prenotazione per i vaccini e che l’amministrazione tutta inizi a fare qualcosa di utile per i suoi cittadini».