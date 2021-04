CARRARA – Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara torna ad attacare l’amministrazione comunale sulle condizioni di degrado di via Frassina a Nazzano: «Il coordinamento comunale di Carrara Fratelli d’Italia, tramite Matteo Costa, è costretto a tornare, dopo le segnalazioni rivolte oltre un anno fa, all’amministrazione comunale di Carrara che non hanno avuto alcuna risposta positiva, sulle le condizioni di degrado e pericolo in cui versa via Frassina a Nazzano, dove parte della careggiata, con alberi caduti, tombini rialzati, – si legge in una nota – vegetazione alta ecc. mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, chiedendo ancora una volta al sindaco De Pasquale di farsi promotore presso l’Ente proprietario della strada affinchè le situazioni di pericolo su menzionate vengano rimosse».

«È vergognoso, – conclude la nota – indipendentemente da chi debba effettuare la manutenzione e mantenere in sicurezza una strada, come un sindaco e la sua amminsitrazione dimostrino disinteresse per la sicurezza stradale».