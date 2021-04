CARRARA – “Singolare il comportamento dell’amministrazione comunale che, a fronte dello stato in cui si trova il selciato stradale di via Bonascola nel tratto compreso tra via provinciale Carrara-Avenza e via villaggio san Luca, anziché porvi rimedio effettuando un adeguato e congruo intervento di ripristino e manutenzione, nella giornata di mercoledì 13 aprile ha provveduto ad installare stabilmente i divieti di accesso a cicli e motocicli in entrambi i sensi di marcia”. Interviene così, contro l’amministrazione De Pasquale, il circolo Pd di Bonascola. “Continua con questo episodio la saga del rinvio e dei divieti, a scapito della manutenzione e della cura del territorio, con spettatori e vittime identificabili nei cittadini”.

“Dal momento che – concludono dal Pd – anche il successivo tratto di strada fino a via Montale versa in condizioni altrettanto disastrate, invitiamo il competente ufficio comunale ad intervenire al più presto per mettere in sicurezza l’intero tratto di via Bonascola, rendendola nuovamente usufruibile a tutte le categorie di veicoli, rimuovendo così i divieti”.