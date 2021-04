Cimitero Montignoso, Tonlazzerini (Fi): «Basta un giorno di pioggia per farlo diventare una palude»

MONTIGNOSO – “Solo proclami vuoti fatti con sguardi bassi e fuggenti. L’attuale maggioranza montignosina sta rinnegando e calpestando i valori di una sinistra passata, ha stracciato i suoi ideali in cambio di una politica fatta di promesse che si disperdono come foglie al vento. Incapacità unita al menefreghismo il tutto condito da indegne giustificazioni. E così, come ci segnalano gli abitanti di Montignoso, basta un giorno di pioggia per far tornare a galla le disdicevoli condizioni del cimitero di San Vito, per trasformare il cimitero in una palude e impedire l’ingresso a tutte quelle persone sprovviste di patente nautica. Acqua che fa riaffiorare problemi vecchi legati a mancate manutenzioni e ad un’ inadatta gestione del centro sinistra del nostro territorio”. E’ l’attacco di Luca Tonlazzerini di Forza Italia all’amministrazione comunale a proposito della situazione del cimitero di Montignoso.

“E pensare che il Sindaco uscente di Montignoso, al momento di incassare voti, dedicò parole persuasive per convincerci della bontà del suo “disegno” – continua Tonlazzerini -. Una farsa infinita! A nulla sono valse le numerose proteste e i molteplici esposti di noi cittadini perché, e questo è il problema, le persone non rientrano nelle priorità della attuale amministrazione”.