Abruzzese (Pd): «Inutile provocazione da parte della consigliera Paita»

CARRARA – “Non riusciamo francamente a comprendere i motivi dell’assurda provocazione della consigliera Paita. Che bisogno c’era di inserirsi in un momento delicatissimo della Carrarese in maniera provocatoria come ha fatto la presidente della commissione Lavori Pubblici, associando maliziosamente le prestazioni sportive negative alla disponibilità piena della fruibilità dello stadio?”. Il segretario del circolo Pd Carrara centro, Nicola Abruzzese, interviene sulla bufera social scatenata da un post della consigliera Marzia Paita sulla situazione del club gialloazzurro (ne abbiamo parlato qui). “Molti sportivi – continuano dal Pd – seguono la squadra di calcio con passione ed interesse e, come molti tifosi di tutta Italia, hanno sofferto l’impossibilità di poter assistere alle gare interne prima per i problemi strutturali e successivamente per quelli legati alla pandemia. Invece di rassicurare gli sportivi la consigliera Paita ha scatenato un inutile polemica che ha il sapore di una ritorsione nei confronti di tifosi e società rei di aver criticato l’amministrazione due anni fa in merito alle difficoltà oggettive sulla messa a norma dello stadio”.

“Tutto accade – sottolinea Abruzzese – tra l’altro proprio nel momento in cui la squadra vive una fase delicatissima e difficile caratterizzata dalle dimissioni da un allenatore importante come Silvio Baldini e l’arrivo di Totò Di Natale.

In un momento in cui lo stress generato dalla pandemia è altissimo , vista l’impossibilità di regalarsi momenti di distrazione e di vivere in maniera normale la quotidianità un intervento a “gamba tesa”, giusto per rimanere in tema, da parte di una presidente di commissione ci appare totalmente fuori luogo e molto grave. La squadra ha regalato veri e propri momenti di gioia in un fase critica per la nostra città e tutti ci ricordiamo con piacere l’entusiasmo generato dalla rincorsa alla serie B mancata per un soffio. I tifosi e la squadra meritano rispetto e chi ha una funzione pubblica deve tenerne conto ed accettare le critiche che il ruolo necessariamente gli comporta senza immaginare ritorsioni (seppur verbali) e ripicche social, sintomo di inadeguatezza e di scarso senso delle istituzioni”.