1750 firme raccolte a Massa a sostegno della legge antifascista

MASSA – «Raccolte 1750 firme a sostegno della proposta di legge si iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista promossa dal Comune di Stazzema. Questo è l’ottimo risultato raggiunto nella città di Massa» afferma Elena Emma Cordoni, presidente dell’Anpi di Massa.

«L’Anpi di Massa ringrazia tutti i cittadini e le cittadine che hanno voluto raccogliere l’appello del comune di Stazzema e si sono recati singolarmente presso il Comune di Massa per firmare la petizione – scrive l’associazione in una nota – e tutti quelli che hanno invece scelto di mettere la loro firma nei numerosi banchetti organizzati dall’Anpi ai mercati e in diversi quartieri della città».

«L’Anpi ha potuto raggiunto questo risultato grazie al particolare impegno di Nino Ianni, Ubaldo Vignali e Emma Francini, Francesco Guadagni, Massimo Michelucci e grazie alla collaborazione di Evandro dell’Amico, Barbara Lippi, Franco Peselli, Menchini Alcide, Laura Mignani, Ludovico e Giorgio Pucciarelli. Lo Sspi Cgil, la Camera del Lavoro di Massa, il Bar Ecuador, i consiglieri comunali Elena Mosti e Stefano Alberti».