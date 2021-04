Eco-card cassonetti intelligenti, Fratelli d’Italia: «Amministrazione incapace»

CARRARA – «Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia stigmatizza il cattivo operato dell’amministrazione comunale grillina nella distribuzione delle eco card necessarie all’apertura dei “cassonetti intelligenti”. Molte persone, soprattutto quelle anziane ed appartenenti alle fasce più deboli, non hanno potuto ritirare, per vari motivi le tessere e se l’amministrazione comunale avesse agito con calma e razionalità senza farsi prendere da una improvvisa foga ecologista , avrebbe potuto – avendo a disposizione, tramite l’anagrafe, l’elenco delle persone anziane sole – provvedere a recapitare loro la eco card a domicilio, invece ancora una volta siamo costretti (ahinoi) a sottolineare l’incapacità dei grillini nell’amministrare la città». Si esprime così il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara, in una nota ufficiale.

«Incapacità evidenziata anche dal fatto che, a molte persone la tessera non è stata consegnata, perchè non in pari con il pagamento della Tari ed in un periodo di crisi economica come l’attuale, – conclude il coordinamento comunale – riteniamo che detto provvedimento sia vessatorio nei confronti dei ceti meno abbienti ed “incentivi” l’errato smaltimento dei rifiuti».