L’appello di Barotti alla politica: «Dobbiamo collaborare con altre città. Massa è rimasta ferma»

MASSA – «I sindaci Nardella, Salvetti, Tambellini e Conti hanno siglato una alleanza per il potenziamento dei collegamenti tra le città di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa per unire la costa al cuore della Toscana; potranno, con i fondi europei, partire i cantieri di importantissime infrastrutture, verranno potenziati i sistemi di mobilità già esistenti. Gli interventi, grazie a progetti congiunti, riguarderanno la FI-PI-LI, le reti ferroviarie, vedranno la luce nuove tramvie, addirittura ciclovie; in questo ambito gli scali aeroportuali cresceranno sinergicamente e la darsena Europa non pregiudicherà, stando alle dichiarazioni del sindaco di Livorno, la costa pisana». A parlare è il consigliere comunale di Arcipelago Massa Andrea Barotti, che torna sull’argomento di una provincia di Massa-Carrara che vorrebbe vedere più coinvolta in progetti di questo genere.

«È evidente come una parte della nostra Regione si stia muovendo in squadra per contare di più, per ottenere, così, le risorse necessarie per il rilancio di una parte importante della Toscana. Massa è rimasta ferma. Sembra destinata, per l’immobilismo dell’amministrazione Persiani, più in generale della politica, a restare una “Cenerentola”; il territorio apuano si isola, si disinteressa delle strategie che i nostri “vicini di casa” mettono, intelligentemente, in atto. – continua Barotti – Avrei diverse domande da porre ai rappresentanti istituzionali cittadini e che credo frullino nella testa degli imprenditori e degli apuani: non abbiamo bisogno di migliorare i collegamenti ferroviari? Non necessitiamo di un ulteriore sistema di mobilità a basso impatto ambientale? Siamo in una condizione infrastrutturale, economica migliore rispetto agli altri? Non abbiamo un porto da rendere attrattivo? Livorno che unisce il suo scalo, con una tramvia, alla darsena pisana, non può essere un esempio da seguire? La politica locale perde tempo dietro interventi, tralasciandone le criticità, privi di incisività, sembra che la classe dirigente viva in un mondo a parte o forse manca di visione, di capacità e competenze per affrontare le sfide di questa difficilissima fase della storia».

«La situazione, la preoccupazione che Massa possa perdere il “treno” della rinascita, – aggiunge Barotti – mi spinge ad un appello a tutti gli eletti “responsabili” affinché si inverta la rotta presa dalla politica, dall’amministrazione Persiani. Non possiamo permetterci di restare indietro. La comunità giudicherà chi ha governato la “nave” ma anche chi non ha avanzato, proposto alla città un’alternativa, chi non ha messo a disposizione di tutte le forze politiche possibili soluzioni o idee. Dobbiamo mettere al primo posto l’interesse comune poiché affrontiamo una fase emergenziale quindi è necessario trovare un terreno su cui lavorare insieme; il tempo delle divisioni tornerà, torneremo a scontrarci ma non adesso».

«A livello nazionale il governo Conte è stato sostituito dall’esecutivo Draghi e ciò ha segnato una svolta positiva; alcune decisioni precedenti sono state confermate mentre segnali di discontinuità sono emersi in altri ambiti (struttura per l’emergenza Covid, Recovery plan). A livello locale è impossibile, per motivi tecnici, ripetere quella esperienza ma può aprirsi una fase di costruttivo dialogo, scevro da contrasti ideologici, tra i consiglieri per correggere gli errori della Giunta Persiani e per spingere i rappresentanti regionali e nazionali a emulare l’attivismo dei loro colleghi toscani. – conclude Barotti – Invito tutti i consiglieri a riflettere sulla possibilità di collaborare su proposte di grande respiro capaci di rimetterci in marcia, progetti in grado di unirci alle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa. Sono convinto che mettendo da parte, come ha detto Papa Francesco, “l’io” e sostituendolo con “il noi” potremo costruire un futuro migliore per i nostri giovani».