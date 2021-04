Regina Elena, Ferri (Iv): «La sospensione della direttrice non è sufficiente»

CARRARA – «Regina Elena: sono mesi che segnaliamo disfunzioni e criticità nell’interesse degli ospiti e del personale. Abbiamo raccolto con preoccupazione le istanze delle famiglie. Non penso però che sia sufficiente scaricare la responsabilità sulla direttrice (qui la notizia della sospensione della direttrice), che certamente non ha risolto i problemi segnalati nel tempo ed è comunque un primo passo importante di discontinuità, ma c’è anche una responsabilità di chi amministra il Comune di Carrara, di chi gestisce la società, anche per il ritardo con cui si è intervenuti. Ci auguriamo che per il futuro si affrontino questi punti: personale infermieristico, garanzia organizzativa della struttura, coinvolgimento dei familiari. Sicurezza notturna e nei servizi erogati. Non si perda più tempo, e si ammettano gli errori. Rimane il rammarico di non essere stati subito ascoltati. Perché? Si cambi metodo per il bene della città». Lo ha scritto in una nota il deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri.