Cofrancesco alla giunta Persiani: «Cambiare rotta e ascoltare di più»

MASSA – «Da qualche seduta, la commissione Ambiente del comune di Massa sta trattando l’argomento sul progetto della Regione per i lavori sul fosso Poveromo». A dare la notizia è il consigliere comunale del gruppo misto a Massa Antonio Cofrancesco che in una nota ufficiale prosegue: «Quasi tutti i commissari hanno espresso perplessità sull’impatto paesaggistico che questa opera porterà al nostro litorale, anche se prioritariamente bisogna valutare la sicurezza dei cittadini e la messa in sicurezza della costa».

Il consigliere comunale Cofrancesco ha ringraziato il Sindaco Francesco Persiani, presente in commissione «durante la discussione della pratica, – spiega Cofrancesco – il sindaco ha espresso la sua volontà affinché le commissioni vengano coinvolte quando sono al vaglio argomenti come la tutela del territorio».

«Importante il coinvolgimento delle commissioni e non solo, invito il sindaco, a coinvolgere le commissioni, i comitati dei cittadini, le associazioni non solo quando vengono trattati progetti regionali, ma anche e perlopiù quando nel Comune di Massa si dà inizio a grandi opere dall’oggi al domani senza coinvolgere commercianti, comitati dei cittadini, associazioni ma neppure i consiglieri comunali che sono la voce del popolo. – aggiunge Cofrancesco – Forse bisogna scendere dalla luna e pensare che nessuno può gestire la cosa pubblica come meglio crede».

«Cambiare rotta ad ascoltare di più, l’umiltà non è un difetto è un pregio». Questo il messaggio con cui Cofrancesco chiude la nota. Un messaggio diretto alla giunta Persiani e all’amminstrazione tutta.