CARRARA – “Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia è costretto nuovamente ad intervenire, oltre che sull’inciviltà di alcuni cittadini, che senza alcun senso civico spargono spazzatura per la città, senza rispetto di alcuna regola di civile convivenza (ci riferiamo nel caso specifico ad una “isola ecologica” di via Foce, sulla mancanza di prevenzione da parte dell’amministrazione comunale grillina, che non ha mai messo in atto un vero piano di videosorveglianza della città”. E’ l’attacco di Fratelli D’Italia Carrara nei confronti dell’amministrazione De Pasquale, in una nota firmata dal coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo e da Martina Fiorini del dipartimento “equità sociale e disabilità”.

“Circa un anno fa – spiegano – chiedemmo al sindaco di potenziare la videosorveglianza, ci rispose il gruppo consiliare grillino affermando propagandisticamente che le telecamere c’erano: i fatti degli ultimi giorni lo smentiscono. La prevenzione (e la repressione) dei reati non si fa riempiendo la città di cartelli che recitano: “Area videosorvegliata”, se poi sopra i cartelli non vengono installate le telecamere. Suvvia signori grillini, meno propaganda per favore, sforzatevi un pochino per rendere migliore la città”.