Persiani vaccinato, Valesi (Sinistra Italiana): «Mancanza di opportunità»

MASSA – «Il sindaco Persiani si è vaccinato come avvocato. Pensiamo che sia stata una mancanza di opportunità e di dignità politica». Lo afferma Cesare Valesi di Sinistra Italiana. «D’altronde, dopo avere letto la sua intervista a un quotidiano, abbiamo appreso quello che non è: la Lega non gli appartiene e non è leghista, di questa sua posizione dovrebbe rendere noto il suo capo Salvini. Dichiara anche che col fascismo non ha nulla a che fare; però si è circondato di fascisti, sia dichiarati e sia di tradizione familiare. Altri ancora per avere avere appartenuto a movimenti di estrema destra fascista. Un vecchio proverbio dice: “è ladro chi ruba e chi tiene il sacco”. Dichiara anche di essere anti comunista, ci piacerebbe sapere dove vede i comunisti; a meno che non faccia come Berlusconi che, per propaganda elettorale, li vedeva da tutte le parti. Per quanto riguarda le donne fa una concessione: “il diritto della donna a sviluppare liberamente le proprie opinioni”; poi in Consiglio comunale si associa al presidente Benedetti quando offende le consigliere di minoranza».