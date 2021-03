Diritto di proprietà nelle aree Peep, Bertucci: «Soddisfatti dell’operato del sindaco Persiani»

MASSA – «Centinaia di cittadini massesi che per anni hanno vissuto in alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie hanno avuto ed avranno ancora prossimamente la possibilità di diventare pieni proprietari della propria abitazione. Questo, come consiglieri della lista civica “Persiani sindaco”, ci rende soddisfatti per l’ottimo operato dell’amministrazione comunale, che ben ha saputo cogliere le nostre istanze e i decreti normativi vigenti riaprendo, alcuni mesi fa, i termini per la trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà nelle aree per l’Edilizia Economica e Popolare, le cosiddette aree P.E.E.P». Ad esprimere la soddisfazione della lista civica a sostegno del sindaco di Massa Francesco Persiani è Matteo Bertucci, presidente della lista.

«Sappiamo che presto i termini per fare richiesta saranno nuovamente riaperti grazie alla costanza e all’interessamento della nostra amministrazione, dando facoltà ad altri cittadini di acquistare il proprio immobile su cui fino ad ora avevano solamente il temporaneo diritto di superficie e di poterlo a propria volta, quando e se lo riterranno, venderlo senza alcun vincolo di prezzo. Non soltanto l’amministrazione ha intrapreso un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio, evitando una paralisi del settore immobiliare, ma ha permesso ad un alto numero di persone di vedersi garantito il diritto all’acquisto della propria casa che per molti significa certezze, garanzia, il riconoscimento di sacrifici, senza la preoccupazione di vedersi richiedere, magari un giorno alla scadenza delle convenzioni, la restituzione dell’area».

«Cogliere e concedere la possibilità di diventare pieni proprietari, – conclude Bertucci – da subito e per sempre, non può che essere un fattore degno di nota, rimarcabile con grande orgoglio. I risultati ottenuti ad oggi sono ottimi: per diversi soggetti interessati si è già concluso il percorso, e questo può solo confermare il nostro buon operato in favore della cittadinanza».