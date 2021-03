«Rilancio montagna e costa, la giunta Persiani si confronti almeno con la cittadinanza»

MASSA – «Leggiamo con interesse le proposte dell’Amministrazione Persiani per il rilancio della montagna e della costa; si tratta di idee non particolarmente significative e, per quanto riteniamo, incapaci di promuovere lo sviluppo culturale, economico del territorio». Inizia così il comunicato scritto a 4 mani dal consigliere comunale di Arcipelago Massa Andrea Barotti e Andrea Sirgiovanni, segretario del movimento giovanile della sinistra di Massa, relativo ai progetti del programma Pinqua presentati dalla giunta Persiani.

«Crediamo, – aggiungono Barotti e Sirgiovanni – in primo luogo, che una giunta si debba valutare sulla base dei risultati raggiunti e non sulle ipotesi; la partecipazione ad un bando, scelta positiva, offre l’opportunità di ottenere dei finanziamenti mentre l’uso razionale delle risorse, già in cassa, permette di riqualificare o muovere i primi passi per la restituzione alla città di edifici e spazi abbandonati al degrado. L’attuale maggioranza sarà giudicata dagli elettori per ciò che realmente ha fatto; ad oggi il bilancio di tre anni di governo, al netto dei sogni, è desolante. Venendo ai progetti presentati al Ministero è ironico che una destra sovranista, attivatasi per intensificare lo sfruttamento delle Apuane, parli di Montagna “Viva”; ciò detto crediamo che ogni progetto, specie quando impatta su di un piccolo agglomerato urbano, dovrebbe scaturire dal confronto con i residenti, da un processo partecipativo che, purtroppo, è mancato. Ci chiediamo, ad esempio, se un più frequente passaggio di mezzi pesanti, dovuto alle cave riattivate o aperte, migliorerà la qualità della vita di chi vive in montagna».

«Ritenere che l’edilizia sociale, necessaria per quanti non possono accedere alla casa popolare, sia capace di rivitalizzare i paesi pare eccessivo; è probabile che i residenti, ma anche le persone a cui questo progetto si rivolge (ceto medio impoverito), abbiano l’impressione di essere ghettizzati. Le località montane rinascono quando non si trasformano in “dormitori” è quindi necessario avvicinare i servizi. Gli spazi ricreativi sono utili ma debbono essere, con una buona politica, riempiti di attività. Sul punto dispiace dover constatare la vaghezza della proposta della giunta; indeterminatezza che ritroviamo anche per gli spazi espositivi. Temiamo che possa ripetersi l’esperienza dei capannoni ex Cat. Ed ancora, confidiamo che il verde previsto per le nuove piazze sia diverso da quello visto davanti all’Istituto d’Arte. Il museo multimediale di architettura industriale pensato per la Filanda è un primo passo per rianimare la vita culturale della città ma non è sufficiente. Senza una proposta di maggior richiamo i visitatori potrebbero scarseggiare (chiedere, a chi pensa che una ruota panoramica e qualche scivolo acquatico siano formidabili attrazioni, di migliorare in termini di qualità rischia di essere una vana osservazione). La nostra idea di un polo formativo nel settore dei tessuti (scuola di restauro e centro di ricerca) avrebbe offerto un orizzonte diverso».

«Per quanto riguarda il Parco Ugo Pisa, – continuano Barotti e Sirgiovanni – pensiamo che la manutenzione di un’area verde (potatura, rimozione alberi pericolosi, messa a dimora di nuove piante) dovrebbe essere garantita prescindendo dalla partecipazione a bandi e così dovrebbe essere anche per la video sorveglianza che, aspetto non da poco, tutela la sicurezza dei cittadini. La fattoria didattica, probabilmente, non sarà apprezzata dai balneari, dai titolari delle attività di ristorazione ed alberghiere della zona; stalle e pollai, con i loro effluvi, stonano in un ambiente estraneo alla campagna. Persiani dovrebbe chiedere al sindaco Murzi se la pineta di Forte dei Marmi ospiti cavalli, suini, oche, caprette ed altri animali da cortile. La pista ciclabile, pensandola come collegamento al centro, avrebbe maggior senso se, ad esempio, si ricostruisse il tratto del lungomare tra il Lavello e la Don Gnocchi. Un intervento di questo tipo consentirebbe di avere un tracciato che restituirebbe integrità al viale litoraneo e che migliorerebbe l’accessibilità ad un area, quella della ex Colonia Maternità ed Infanzia, ora marginale».

«In merito alla “casa del dopo di noi”, – proseguono – al centro di socializzazione per anziani pensiamo sia positivo immaginare di dotare la nostra comunità di queste strutture ma riteniamo non idonea, per collocazione, la ex Colonia; l’integrazione si realizza inserendo nel cuore della città, nel vivo tessuto urbano spazi con finalità così importanti. Un edificio che potrebbe assolvere a tale scopo è la casa della salute di via Bassa Tambura, di prossima dismissione, recupereremmo un immobile, gli spazi a parcheggio risulterebbero sufficienti ed i collegamenti risulterebbero più agevoli. La zona del parco Ugo Pisa è affollata in estate e deserta nel restante periodo dell’anno! Non sarà un piccolo mercatino del pesce, una fattoria didattica, un centro per anziani, una casa dello studente ad animare i mesi invernali! La ex Colonia può, invece, inserirsi in una proposta più ampia similare a quella promossa e realizzata dalla Fondazione Marmo con il Politecnico di Torino».

«In conclusione, abbiamo l’impressione che la giunta Persiani non abbia una progettualità armoniosa, razionale e di lungo respiro. Una prova di quanto pensiamo è piazza della Stazione oggetto di un intervento che ne ha fatto, poco tempo fa, il capolinea degli autobus e che, a breve, sarà sottoposta ad un totale rifacimento; – concludono Barotti e Sirgiovanni – opera che pare non tener conto delle conseguenze che la variante Aurelia potrà, quando finalmente partiranno i cantieri, avere. I sogni, non condivisi con i cittadini, della giunta Persiani potrebbero avere effetti durevoli sulla comunità ed è per questo che sollecitiamo la maggioranza ad aprirsi al confronto se non con l’opposizione perlomeno con le diverse anime culturali, economiche della società massese».