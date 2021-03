Tonlazzerini (FI): «Pericoloso il transito nella Sp6 di Bergiola, solita negligenza della Provincia»

MASSA – «La Strada Provinciale n. 6, Bergiola Maggiore, s’inerpica verso il Monte Brugiana e, con un percorso a tratti suggestivo e panoramico, collega i paesi di Castagnetola, Lavacchio, Bargana e Bergiola Maggiore. Ed è proprio percorrendo questa strada che nel paese di Castagnetola troviamo ben visibile quello che gli abitanti del luogo considerano un “reperto storico”». A parlare è Luca Tonlazzerini, coordinatore comunale del dipartimento cultura di Forza Italia a Massa, che torna sull’argomento delle strade provinciali di montagan.

«L’amministrazione della Provincia di Massa-Carrara ha collocato cinque blocchi di cemento per evitare smottamenti di un muro ritenuto pericolante; niente da eccepire, se non fosse per il fatto che questa messa in opera è entrata nel terzo lustro. – continua Tonlazzerini – Ad oggi, come ci segnalano le persone del posto, questi blocchi, continuano, oltre che ad occupare parte della carreggiata, ad essere scambiati, da alcuni automobilisti, come “oggetti” davanti ai quali parcheggiare l’auto occupando impropriamente parte della sede stradale. A distanza di 12 anni nessuno si è interessato o è stato in grado di sopperire a questi disagi. Questa situazione, provocata dalla solita e ripetuta negligenza dell’amministrazione provinciale, non solo è causa di disagio per gli abitanti locali, ma rende estremamente pericoloso il transito della SP 6. Come sempre, i proclami di efficienza e scrupolosità del centrosinistra sono seguiti dal nulla».

«Per questo, nei prossimi giorni, il nostro Consigliere Provinciale di Forza Italia Omar Tognini presenterà una interpellanza in Consiglio Provinciale. – conclude – Interpellanza che sarà sostenuta anche dal nostro e caro amico di tante battaglie a favore dei cittadini: il Consigliere Provinciale Antonio Cofrancesco».