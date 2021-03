MASSA – «Strade e scuole: solita telenovela delle promesse da parte del PD per cercare voti, ma in verità le azioni del Partito Democratico si possono riassumere con un titolo di un noto testo musicale “Fiumi di parole”; chissà forse Lorenzetti ambisce a salire sul palco dell’Ariston». Attacca così il responsabile del dipartimento cultura di Forza Italia Massa, Luca Tonlazzerini, dopo un sopralluogo sulla strada provinciale 4 di Antona, nel comune di Massa.

«D’altronde la verità dell’ex segretario del PD Nicola Zingaretti “Mi vergogno che nel PD si parli solo di poltrone”, descrivono ciò, – aggiunge Tonlazzerini – che da troppi decenni, sta avvenendo in Toscana. E così intanto il presidente della Provincia di Massa-Carrara ci obbliga ad indossare visori di realtà virtuale per farci vedere ciò che non esiste, per nasconderci la realtà, che ci sta franando addosso. Un tour di “menefreghismo piddino” lo possiamo osservare transitando la strada provinciale n. 4 di Antona: questi sono i risultati di cui Lorenzetti va fiero. Uno scarica barile tra Provincia e Regione, dove i compagni sono troppo impegnati ad occuparsi delle proprie crepe interne, a pensare alle poltrone».

«Così la sp 4 da circa un decennio, per negligenze della sinistra, mette a rischio tutti coloro che la percorrono: guard-rail assenti, contorti o di altezza non conforme, che, oltre a risultare inadeguati come barriere per gli automobilisti, si trasformano in nemici mortali per i motociclisti o ciclisti; illuminazione insufficiente, che aumenta il rischio di percorribilità soprattutto durante le giornate di pioggia. – conclude Tonlazzerini – I lavori di contenimento e consolidamento delle pareti rocciose, quando va bene, procedono secondo il motto latino ad kalendas graecas, ma il pericolo più grande proviene dalle gravi alterazioni della pavimentazione stradale. Un manto stradale devastato, usurato, pieno di buche, avvallamenti, dissesti in presenza di chiusini, rappezzi, fessurazioni e con evidenti problemi strutturali. Credo che molti compagni, sia per il bene dei cittadini, sia per il bene del centro sinistra, dovrebbero seguire l’esempio di Zingaretti».