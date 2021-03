Pieruccini (Lega) attacca De Pasquale sulle concessioni balneari: «Basta giocare a nascondino»

CARRARA – «La Lega Salvini Premier da sempre è stata a fianco ai balneari e quindi censura il comportamento del sindaco De Pasquale che, sul delicato e gravoso argomento, ondeggia tra frasi generiche e discorsi ambigui. Quando la politica cerca di fuggire alle proprie responsabilità sulle decisioni strategiche fallisce il proprio compito principale e fornisce un messaggio pessimo ai cittadini. Crediamo che sulla posizione delle concessioni balneari sia necessaria chiarezza, in difesa del territorio e delle imprese che hanno sofferto troppo in termini sanitari economici e sociali». A parlare è Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega, che attacca la posizione del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale sulla delicata questione delle concessioni balneari.

«È quindi fondamentale che De Pasquale la smetta di giocare a rimpiattino e decida di smetterla anche di ribaltare le responsabilità sulle altre istituzioni. – afferma Pieruccini – I cittadini hanno bisogno di soluzioni, non di soggetti a cui affibbiare le colpe per cercare di accaparrarsi un vantaggio elettorale, come pare stiano facendo questi amministratori. Anche durante l’incontro avvenuto di recente, per richiesta da parte dei rappresentanti della categoria dei balneari, il sindaco pentastellato ha dimostrato di non aver ancora capito l’importanza e la gravità per le tante imprese del settore presenti localmente che da anni stanno combattendo per sopravvivere».

«Al tempo stesso non ci stupisce la miopia politica e a la deriva del Movimento 5 Stelle anche a livello regionale per aver votato contro alla mozione presentata dalla nostra Elisa Montemagni. – continua Pieruccini – Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso dalla Lega sulle concessioni, che è davvero rilevante. Infatti la mozione è passata a larga maggioranza, con i soli due voti contrari del Movimento 5 stelle che, fregandosene altamente dei validi contenuti politici, hanno votato contro a prescindere. Invece, la problematica dell’applicazione della direttiva Bolkestein dovrebbe essere un compito trasversale da portare all’attenzione della conferenza Stato-Regioni e altrettanto avrebbe dovuto essere unitario chiedere alla Regione di assumere ogni iniziativa possibile volta a sollecitare il governo, affinché questi, in primo luogo, “difenda, in sede europea, l’estensione della durata delle concessioni marittimo-demaniali previste dalla legge 145/2018, avviando contestualmente la riforma del demanio marittimo”».

«In secondo luogo la mozione della Lega ha anche sollecitato il governo per una negoziazione con la commissione europea per fare sì che l’applicazione della direttiva sia rispettosa della continuità delle imprese balneari italiane, del loro valore economico, sociale e di tutela del patrimonio marittimo. Secondo la Lega, queste richieste sono state bocciate dai grillini perché genericamente incapaci e inadeguati a ricoprire ruoli politici di qualsiasi declinazione e a qualsiasi livello. La conferma di ciò emerge chiara nel nostro territorio, dove De Pasquale per inerzia e disinteresse sta facendo un danno enorme anche al turismo. – conclude l’esponente leghista – Vogliamo ricordare a questo proposito che sono passati solo pochi mesi dalla sospensione del procedimento di proroga delle concessione alla viglia di Natale 2020 (mentre già altri Comuni lo avevano fatto) in quanto il dirigente Bengasi per forti dissapori interni aveva anche rassegnato formalmente le sue dimissioni dal Demanio Marittimo al Sindaco, che bugiardo, aveva pure negato spudoratamente la verità. Ora non si può più giocare a rimpiattino».