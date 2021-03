Massa Città in Comune contro Porzano: «Ha violato lo statuto di Evam, va rimosso»

MASSA – Il collettivo Massa Città in Comune, tramite una nota ufficiale, espone i propri dubbi sull’operato di Lorenzo Porzano, amministratore di Evam. «Con quali risorse ha acquistato i prodotti locali da far assaggiare alle deputate delle Lega che ha accompagnato in visita allo stabilimento Evam? Per finanziare la visita ha usato emolumenti suoi, oppure fondi aziendali? È vero che ha acquistato una Jeep con i soldi dei contribuenti? Per che cosa viene impiegata? Il suo utilizzo è limitato alle iniziative istituzionali, oppure no?». Scrivono dal collettivo.

«Le domande nascono spontanee dando un’occhiata alle strategie di comunicazione scelte dall’amministratore di Evam. – spiega il collettivo Massa Città in Comune – E noi crediamo che senza una progettazione reale per garantire il benessere di questa società, le azioni intraprese sin qua siano solo fumo negli occhi e un potenziale pericolo per la tenuta dei conti aziendali nei prossimi anni».

«Vogliamo quindi ricordare a Porzano che Evam è di tutti i massesi e ha compiti ben definiti come azienda, fra cui non rientra la promozione dei prodotti tipici del territorio (e se ama questa attività è libero di trovarsi un nuovo lavoro presso una delle aziende a cui sta facendo gratuitamente pubblicità). Era già accaduto con una nota azienda estrattiva a cui era stato permesso di affiancare il proprio nome a quello del marchio Fonteviva, causando una terribile associazione e confusione fra marchi e aziende che nemmeno uno studente del primo anno di marketing avrebbe mai commesso. – concludono – Evam è una società interamente pubblica che come ricorda il nome stesso ha come obiettivo la valorizzazione delle acque minerali, non certo del marmo, delle salsicce o di qualche altro prodotto locale. A nostro avviso Lorenzo Porzano ha violato l’art. 4 dello Statuto di Evam Spa e dovrebbe immediatamente essere rimosso dalla carica. Dunque una domanda sorge spontanea per l’avvocato Persiani: condivide questa linea di gestione di Evam?».