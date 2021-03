L’appello dei Giovani Democratici: «Il partito rimanga unito sulle questioni importanti»

MASSA – «Sulle questioni fondamentali, come la messa in sicurezza del Frigido, il partito rimanga unito». Questo è il monito lanciato dai Giovani Democratici di Massa, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla costruzione del muro sul Frigido.

«Le singolari visioni non devono intaccare la strada maestra tracciata dal Partito Democratico e dalla Regione Toscana. – continua la nota dei giovani democratici – Un nostro valore aggiunto è senz’altro la pluralità che però non deve rallentare o annullare i progetti volti a migliorare la nostra città. Ogni qual volta la nostra comunità si divide e si lacera ne beneficia il centro destra. Serve unità ora più che mai, il 2023 si avvicina e solo un PD forte può vincere le prossime elezioni comunali e solo con un progetto è una visione nuova e fresca potremmo riconquistare Massa».

«Proprio per questo abbiamo intrapreso come GD un percorso di dialogo con tutte le forze e le giovanili di centro sinistra per farci trovare pronti, – concludono – noi ci siamo e diciamo fin d’ora che appoggeremo solo una soluzione nuova ed innovativa, quasi di rottura con il passato».