MCC: «L’assessore Cella come utilizzerà concretamente le risorse in arrivo?»

MASSA – «Leggendo le espressioni di soddisfazione dell’assessore Andrea Cella in merito ai “grandi” risultati dell’ufficio politiche comunitarie, non possiamo che tornare con la mente alla celebre canzone del compianto Jarabe de Palo: “da che punto guardi il mondo tutto dipende”». Con questa citazione si apre il comunicato di Massa Città in comune diretto al vice sindaco ed esponente della Lega Andrea Cella.

«Pur riconoscendo nel ritornello un fondo di verità, invitiamo l’assessore leghista a scontrarsi con la realtà dei numeri e a farsi due conti: tra poco saranno 3 anni che amministra questa città e di risorse economiche reperite attraverso bandi ne sono arrivate veramente poche. Chiediamo all’assessore di spiegare il perché di questo scarno risultato: colpa dei funzionari? – chiedono quelli di Massa Città in Comune – Quante persone sono impiegate nel controllare ogni bando aperto? I bandi possono essere tanti e di vari tipi: regionali, nazionali, possono provenire dall’Anci, oppure dall’Unione Europea. Non è che l’assessore ha qualche problema con la lingua inglese?».

«Ce lo chiediamo perché i giornali sono pieni di grandi annunci sull’arrivo di enormi capitali provenienti dal fondo Next Generation Eu, o Recovery Fund, come lo chiamano in molti. – concludono – E se il ritmo di lavoro dell’ufficio politiche comunitarie, o dell’ufficio Europa, resterà quello che è, addio pianificazione del territorio per i prossimi 40 anni. Visto che sui giornali scrive che la sua politica è orientata da parole chiave come “Programmazione, sviluppo di sinergie territoriali, ricerca finanziamenti”, assessore Cella, come intende indirizzare, concretamente, ce lo può spiegare anche con esempi pratici, le risorse in arrivo?».