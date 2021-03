Il sindaco Persiani si vaccina (come avvocato). La consigliera Dei: «Poteva lasciarlo ai più fragili»

MASSA – «Persiani si è vaccinato e gli altri cittadini quando potranno farlo?!». Inizia così l’intervento della consigliera comunale Roberta Dei e degli esponenti “dissidenti” di Forza Italia, Mauro Rivieri e Mario Cipollini, sulla vaccinazione somministrata al sindaco di Massa, Francesco Persiani, in quanto avvocato. Gli avvocati, infatti, in Toscana sono una categoria definita “prioritaria” per ricevere la dose. Nei giorni scorsi, sul fronte opposto, la polemica aveva investito la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, anche lei avvocato vaccinato.

«Il primo cittadino Francesco Persiani – affermano i tre politici massesi – poteva da buon comandante cedere la propria dose di vaccino ad una persona più fragile e più a rischio, come ha fatto quel novantenne di Carrara. Così facendo avrebbe dato ai cittadini di Massa un buon esempio. Pensiamo, caro Persiani, che lei abbia agito più da egoista che “da buon padre di famiglia”, pensando prima a se stesso che agli altri. Non può nascondere le sue responsabilità morali di sindaco dietro la “famiglia”, e giustificando così il suo rifiuto a correre il rischio come quello che stanno vivendo tutti gli italiani e i suoi concittadini. Pensi ai disabili e a quelli con gravi patologie che hanno in questo momento ancora maggior necessità di essere aiutati e vaccinati. Avrebbe dovuto seguire l’esempio del suo capo Salvini e di tutti gli altri buon politici che hanno rinunciato ai propri privilegi per aiutare i cittadini in questo momento di grave crisi».

«Anche questi politici, come lei, tengono famiglia ma il loro comportamento è stato ben diverso dal suo decidendo di vaccinarsi per ultimi, dimostrando forte responsabilità etica e morale. Saremmo curiosi di sapere quali altri avvocati della sua amministrazione hanno sfruttato questo privilegio di categoria; tante sono le categorie a rischio da vaccinare che giustamente hanno lasciato il posto a chi ne ha più bisogno».

«Ma lei signor Persiani – aggiungono – esercita anche la professione di avvocato oltre a ricoprire il ruolo di sindaco? Se così fosse capiremmo il motivo per cui risulta tanto negativo il suo mandato da sindaco. “Troppo Impegnato”. Inoltre si potrebbe configurare un conflitto di interesse se esercitasse contemporaneamente la professione di avvocato e il ruolo di sindaco, dando al suo operato un forte segnale di poca chiarezza e soprattutto di poca trasparenza. Comunque le consigliamo di riflettere prima di parlare e lasci da parte la famiglia».