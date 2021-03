Rinnovo edifici strategici, Forza Italia Carrara lancia l’iniziativa “Salviamo la facciata”

CARRARA – “Salviamo la facciata”: è il titolo dell’iniziativa di Forza Italia Carrara, che ha lo scopo di invitare chi risiede in immobili strategici per la bellezza della città di Carrara, a riflettere sulla possibilità di usufruire del “Bonus Facciate” per rinnovare il proprio edificio. “Grazie a questo incentivo – spiega il coordinatore Riccardo Bruschi – che copre il 90% delle spese, combinato con la cessione del credito d’imposta, si possono ristrutturare le facciate quasi gratuitamente. Stiamo proponendo al Comune di aiutare i cittadini in queste pratiche tecniche e di fare da capofila tra i cittadini (talvolta scoraggiati dal prendere l’iniziativa perché non organizzati in condominio, o non informati in materia, anziani, extracomunitari o con difficoltà economiche) e gli operatori in grado di realizzare i lavori senza l’anticipo di denaro. Chiederemo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara di coprire le poche spese residue da sostenere”.