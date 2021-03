Muro lungo il Frigido, Persiani a Nardi: «È il Pd che vuole costruirlo. Si informi»

MARINA DI MASSA – «Comprendo perfettamente le ragioni dell’ennesimo attacco dell’onorevole Nardi nei confronti di questa amministrazione in merito alle opere di messa in sicurezza del Frigido. Rivestire il ruolo di parlamentare da svariati anni in diverse legislature e non avere contribuito in alcuno modo al miglioramento della sua città né tanto meno al suo sviluppo economico deve essere veramente frustrante se non persino umiliante». Non le manda a dire il sindaco di Massa, Francesco Persiani, nella sua replica alla deputata del Pd, Martina Nardi, che era intervenuta per chiedere di non procedere con la costruzione di un muro di cemento armato lungo il fiume Frigido (qui).

«Così come non deve essere piacevole vedere il proprio partito allo sbando a livello nazionale e ridimensionato a livello locale. I grandi temi cari al Pd – dice il primo cittadino – si sono improvvisamente dissolti in polemicucce sterili e anche poco centrate. Tutto ciò a fronte di un centrodestra tornato al governo, in continua crescita e che sta dimostrando, anche a Massa, di essere una vera forza di cambiamento, in grado di farsi carico per la prima volta di tanti problemi irrisolti. Tuttavia, c’è modo e modo di fare opposizione e non è obbligatorio sfogare le proprie frustrazioni in questo modo».

«Basta infatti col mentire sapendo di mentire – attacca il sindaco – o tentare con ogni mezzuccio propagandistico di ridicolizzare l’avversario politico. Qui di “storielle” non ne racconta nessuno. Forse l’unica persona che non ha ancora le idee chiare e che prende fischi per fiaschi è proprio l’onorevole Nardi. Confonde le competenze regionali con quelle comunali, parla senza conoscere e minimizza temi assai delicati e complessi. Ma soprattutto, se fossi un elettore del Pd (ovviamente è solo un paradosso) farei un riflessione: ma se l’onorevole Nardi è del Pd e se in Regione governa e governava il Pd, e se la competenza su questo intervento è regionale, quale partito desidera costruire il muro? E pensare che lo stesso Pd regionale, ha presentato una mozione (numero 1570), poi approvata nel luglio 2019, con cui chiede alla giunta regionale di “proseguire con la massima determinazione” nei lavori di messa in sicurezza del Frigido mediante la costruzione di muri in cemento armato, alti 4,85 metri per circa 50 metri alla destra e alla sinistra del corso d’acqua».

«Insomma – conclude Persiani – la Nardi sconfessa ed accusa il suo stesso partito, che si stia preparando all’ennesimo cambio di casacca? In ogni caso le diatribe interne al suo partito non interessano questa amministrazione, sicuramente però l’onorevole Nardi ha dimostrato nuovamente quanto è lontana dai temi del nostro territorio. Ma questa non è una novità».