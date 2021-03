Lega Giovani Massa, Sofia Anna Galeotti confermata coordinatore comunale

MASSA – Un’altra conferma tra le nomine della Lega a Massa è quella di Sofia Anna Galeotti nel ruolo di coordinatore comunale giovanile. La nomina è arrivata nei giorni scorsi da Filippo Frugoli, consigliere comunale e coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio. La Galeotti guiderà il movimento giovanile comunale per il secondo anno consecutivo. «Nell’ultimo anno – dichiara Galeotti – la Lega giovani di Massa si è fatta portavoce delle esigenze di tante famiglie in difficoltà che, a causa del Covid-19, si sono trovate in situazioni critiche. Noi ragazzi abbiamo cercato di dare il nostro contributo con raccolte alimentari e rendendoci sempre disponili all’ascolto: continueremo a farlo organizzando altre iniziative a scopo benefico che, soprattutto nel momento storico in cui stiamo vivendo, sono essenziali. Inoltre, non mancheranno iniziative per avvicinare i giovani alla politica, da sempre tematica importante per il gruppo. Credo sia importante che i ragazzi inizino sin da giovani ad interessarsi alla politica: ci impegneremo, come abbiamo già fatto, ad attirare l’attenzione e l’interesse dei giovani perchè la politica ci riguarda tutti, ogni giorno».

«Molti ragazzi non si interessano a questo argomento, – conclude Galeotti – principalmente a causa della diffusa perdita di fiducia nella politica maturata negli anni passati: la situazione deve cambiare e ci impegneremo affinché il nostro messaggio arrivi a più persone possibili. Questo è sicuramente il punto cardine della nostra battaglia»

Sulla nomina interviene anche il coordinatore provinciale Frugoli: «Ringrazio Sofia per il lavoro svolto in questi due anni, in cui il suo impegno ha contributo alla crescita del partito. Non posso che essere soddisfatto del lavoro dei giovani che, ogni giorno, mostrano il loro impegno e la loro passione nel fare politica: Massa ha bisogno di giovani intraprendenti e sono fiero che facciano parte del nostro gruppo».