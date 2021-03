Rotonda piazza della Liberazione, è polemica. Barotti: «Si tratta di mera propaganda»

MASSA – La nuova rotonda di piazza della Liberazione, a Massa, fa scoppiare una nuova polemica tra il consigliere di Arcipelago Massa Andrea Barotti e la giunta Persiani. «L’assessore Guidi ed il sindaco Persiani sembrano veramente credere che l’annunciata rotonda, i cui cantieri sono stati appena aperti, – scrive Barotti in un comunicato – darà una serie risposta al traffico in centro; penso si tratti di un errore di valutazione oppure di mera propaganda. La presentazione della “terza meraviglia” della giunta Persiani, auspicando che le infrastrutture concepite dalla destra sovranista si fermino qui, mi spinge a propendere, decisamente, sulla seconda ipotesi; gli amministratori annunciano che toglieranno quattro semafori anziché, banalmente e con più realismo un incrocio, lasciando, con indubbi effetti nefasti sulla scorrevolezza viaria, inalterati i crocevia prossimi alla piazza della Liberazione».

«L’unica soluzione in grado di dare respiro alla città, alla località di Turano, – continua Barotti – è la variante Aurelia poiché devierebbe il traffico pesante. Credo pertanto che le prospettate opere di riqualificazione si sarebbero ben potute eseguire, a minor costo e con maggior razionalità, escludendo la rotatoria; mi domando, ad esempio, per quale ragione la realizzazione di una isola ecologica interrata sia stata legata alla rotonda? Un’amministrazione più attenta alle necessità dei cittadini e a ciò che la comunità avverte più urgente avrebbe ricreato, dopo il taglio dei pini, con delle alberature le zone a margine verdi e rimosso, con la soluzione correttamente proposta, i contenitori di superficie della nettezza urbana; il risparmio generato avrebbe consentito, magari, di sostenere una migliore manutenzione delle infrastrutture comunali, di potenziare la riforestazione urbana o di investire per rendere Massa una città più sostenibile».

«Su quest’ultimo punto vorrei invitare la politica locale a guardare alla città di Firenze, – fa notare Barotti – guidata dal sindaco Dario Nardella, che siglerà un accordo con l’Agenzia Spaziale Europea con l’obiettivo di promuovere l’innovazione sostenibile, la protezione del verde nelle aree urbane e suburbane, le misure di contenimento dei cambiamenti climatici, la mobilità urbana sostenibile, l’economia circolare. Grazie alla tecnologia, alle applicazioni spaziali dell’Agenzia il Comune di Firenze metterà in campo azioni più efficaci per proteggere l’ambiente, migliorare il paesaggio urbano e la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un progetto che impiega, per l’analisi, sistemi di rilevazione ambientale evoluti, immagini satellitari, il telerilevamento e altre tecnologie così da stimare, con esattezza, l’impatto, ad esempio, di parcheggi, illuminazione, edifici etc. Un patto di collaborazione tra i territori, le città della Toscana consentirebbe di replicare il progetto fiorentino trasformandolo in una esperienza regionale; la città di Massa potrebbe chiedere all’amministrazione Nardella di poter condividere il know how e così mettere in campo iniziative di grande qualità ed incisività».

«Ed ancora, – conclude Barotti – la giunta Persiani si mostra concentrata su opere molto discusse tra i cittadini e assente sul tema della ripartenza economica, culturale, sociale della nostra comunità; i comuni della Toscana, secondo alcuni commentatori, potrebbero contare, grazie alla solidarietà della UE, su circa 3,5 miliardi di euro e ancora di più otterrebbe la Regione Toscana per un totale tra gli 8 e i 10 miliardi. La nostra provincia, da un calcolo approssimativo, potrebbe aspirare a 180 milioni di cui 60 per la Città di Massa; ora grazie alle indicazioni date dal governo Draghi le tipologie di progetti su cui puntare sono state definite così come sono state delineate le loro caratteristiche e finalità; non si tratta di opere infrastrutturali classiche per le quali si dovrà attingere dai tradizionali finanziamenti, ma ben altri interventi, dal contenuto innovativo, in settori come il turismo, la formazione professionale, la digitalizzazione della sanità. Ritengo necessario che le forze di opposizione, visto l’immobilismo della destra sovranista, inizino, quanto prima, a pensare la città del futuro, a come utilizzare, interpretando i bisogni della comunità, l’aiuto europeo. La minoranza deve dimostrare responsabilità, deve caricarsi di un compito difficile ma che le restituirà credibilità e autorevolezza. Per rinascere, per ridare all’opposizione un profilo di forza di governo non basta più limitarsi alla critica».

