Lega: «Comune di Massa sempre più digitale. Ottimo lavoro dell’amministrazione»

MASSA – Il Comune di Massa ha annunciato l’attivazione di sistemi di pagamento smart accessibili via web attraverso la piattaforma PagoPa e dai dispositivi mobili con l’app iO: «un servizio che porterà notevoli vantaggi alla popolazione in termini di trasparenza, – commenta la Lega di Massa – di accesso all’informazione e di semplificazione dei processi amministrativi. L’amministrazione Persiani permette così l’avanzamento del processo di digitalizzazione del nostro comune: un vanto per la nostra città che, in linea con gli adempimenti normativi in materia, si colloca ad oggi fra i primi comuni italiani ad aver già attivato l’app iO che consente i pagamenti con moneta elettronica e lo svolgimento digitale di altri adempimenti come il pagamento di tasse, bolli auto e rate della mensa scolastica. Attraverso questo sistema sarà possibile implementare la gamma dei servizi erogabili dal Comune al cittadino con l’obbiettivo dell’amministrazione di portare online entro il 2021 altri servizi oltre a quelli ad oggi già erogati, sfruttando un finanziamento ottenuto dallo Stato di 12.800 euro».

«La Lega di Massa è entusiasta dell’ottimo risultato raggiunto e ringrazia il sindaco Francesco Persiani, il vicesindaco Andrea Cella per le deleghe alla Semplificazione e alla Trasparenza amministrativa e l’assessore all’Innovazione tecnologica Paolo Balloni per aver compiuto questo importante passo avanti verso la transizione tecnologica che entro fine anno porterà online almeno il 70% delle entrate del Comune».