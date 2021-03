CARRARA – «Percorrendo Viale Zaccagna non si può fare a meno di notare che in prossimità della carreggiata (marciapiede) ci sono dei pozzetti di ispezione della fognatura scoperti». A parlare è Rino Lavezzini, da poco entrato a far parte di Fratelli d’Italia Carrara come responsabile del dipartimento Sport e tempo libero.

«Delle pericolose “voragini” segnalate, in maniera approssimativa, con tondini di ferro e nastri da cantiere, – continua Lavezzini – peraltro usurati. Questa condizione di degrado oltre a provocare disagi ai passanti è fonte di potenziali rischi per veicoli e pedoni. Inoltre, ci preme evidenziare la totale assenza di aree di sosta per auto, disciplinate da segnaletica orizzontale, e piste ciclabili».

Foto 2 di 2



«È inconcepibile che un’arteria così importante che da accesso, – conclude Lavezzini – nei giorni lavorativi, a numerose attività artigianali ed industriali, e che nel fine settimana diventa percorso di famiglie per scampagnate in bicicletta, sia sprovvista delle suddette delimitazioni. Pertanto, chiediamo all’amministrazione provinciale e al sindaco di Carrara un immediato intervento volto a ripristinare le normali condizioni di sicurezza e decoro. In assenza di risposte ci vedremo costretti a rivolgerci agli organi competenti».