Comunali Carrara 2022, i Giovani Democratici aprono i tavoli di discussione

CARRARA – «In vista delle elezioni comunali del 2022 è vitale avere chiaro quali siano le necessità di noi giovani in merito a molti ambiti delle nostra quotidianità: dalla scuola all’università, dalla cultura al mondo del lavoro». Con queste parole i Giovani Democratici di Carrara aprono a un tavolo di cooperazione in vista delle elezioni dell’anno prossimo, seguendo la linea già utilizzata dalla sezione di Massa, sempre in collaborazione con il partito democratico locale.

«Ora come non mai nella storia recente abbiamo la possibilità di progettare qualcosa che vada oltre all’amministrazione quinquennale del comune. – continuano i giovani democratici – Soprattutto dopo il passaggio della pandemia è e sarà chiaro che ci sia bisogno di un’agenda politica e istituzionale che attui delle politiche in favore di noi giovani, affinché le nostre generazioni possano ridare un impulso vitale al nostro territorio».

«Questo è il motivo per cui noi Giovani Democratici di Carrara, con la collaborazione del Partito Democratico locale, abbiamo aperto un tavolo di discussione e ascolto sulle Politiche Giovanili per la zona, in cui chiunque potrà partecipare liberamente e senza vincoli per contribuire a quello che sarà il futuro della nostra città. Alle riunioni si potrà discutere apertamente sulle varie necessità dei giovani e del nostro territorio, sperando di creare insieme un progetto per una città più giovanile e inclusiva. Molti saranno i temi trattati, dalla scuola e la precaria situazione degli edifici scolastici, alla creazione di più spazi culturali e sportivi dedicati ed anche a come avvicinare i giovani al mondo del lavoro».

«Invitiamo chiunque abbia la volontà a partecipare, perché i problemi della città sono spesso problemi condivisi, la cui risoluzione può trovarsi solo con la discussione e l’aiuto di tutti. Le riunioni saranno annunciate via social alle pagine Facebook ed Instagram (@gdcarrara). Per maggiori informazioni agli interessati sarà possibile contattarci sia alle pagine social che alla nostra mail gdcarrara1@gmail.com. Speriamo in un’ampia partecipazione per costruire quello che un giorno sarà per noi Giovani il presente».