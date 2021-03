Eleonora Cantoni nuova referente comunale della Lega di Massa

MASSA – Eleonora Cantoni è la nuova referente comunale della Lega di Massa: la nomina è arrivata nei giorni scorsi da parte del referente provinciale Nicola Pieruccini durante una riunione in videoconferenza della Lega provinciale.

Cantoni, consigliere comunale, vicecapogruppo e presidente della commissione sociale, sanità, politiche giovanili e pari opportunità del Comune di Massa – spiega il Carroccio – «si è contraddistinta per il risultato personale ottenuto durante le scorse elezioni regionali, collezionando più di 2500 voti di preferenza personali».

L’annuncio viene reso pubblico dopo aver riunito militanti e sostenitori massesi, sempre in videoconferenza, per definire la programmazione da seguire sul territorio: in tale occasione la neo-referente comunale ha ringraziato Nicola Pieruccini per la fiducia su di lei riposta e ha comunicato di aver nominato responsabile organizzativo comunale Francesco Mangiaracina e responsabile comunale del tesseramento Irene Mannini, confermando l’incarico di Michele Fescina per la comunicazione social.

«Il neo costituito direttivo di Massa – aggiunge la Lega – avrà quindi il compito di consolidare il partito e di mantenere vivo il dialogo fra la politica locale, quella nazionale e fra i tesserati, forza propulsiva e propositiva di un gruppo consiliare forte, compatto e coeso: dal 2018 i consiglieri Lega hanno infatti rafforzato la propria esperienza e la comunicazione con la giunta comunale, facendosi sovente portavoce di proposte o migliorie che arricchiscono le decisioni dell’Amministrazione Persiani. La Lega di Massa tiene a ringraziare Nicola Martinucci e Andrea Cella per l’ottimo lavoro svolto, rispettivamente a livello comunale e provinciale, portando la Lega a vincere nel 2018 le elezioni a Massa e rivolge un augurio di buon lavoro ai nuovi referenti, comunale e provinciale, Eleonora Cantoni e Nicola Pieruccini».