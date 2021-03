“8 marzo: passato, presente, futuro”. La conferenza in streaming del Pd di Pontremoli

PONTREMOLI – Paola Bianchi, storica, Roberta Crudeli, capogruppo Pd di Carrara, Claudia Giuliani, portavoce provinciale della Conferenza Donne Democratiche. Interverranno loro questa sera alle 21 nel corso dell’iniziativa del Pd di Pontremoli “8 marzo: passato, presente, futuro” che si svolgerà in diretta streaming.

«Colgo l’occasione per comunicarvi – afferma Elisabetta Sordi, consigliera comunale dei dem – che giovedì scorso, in Consiglio comunale, abbiamo approvato all’unanimità una mozione proposta dalle minoranze per diffondere il più possibile il numero verde 1522 contro la violenza sulle donne. Proporremo alle farmacie e agli esercizi commerciali di inserire la frase “Se sei vittima di violenza e stalking chiama il 1522” su tutti gli scontrini, in modo che il numero sia accessibile a tutti. È bello che questo risultato sia stato raggiunto all’unanimità alla vigilia dell’8 marzo, una festa sempre attuale».