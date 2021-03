Piano del commercio, il Pd chiede la sospensione: «Il regolamento va aggiornato»

MASSA – Dopo l’approvazione, lo scorso 26 ottobre, del nuovo regolamento per valorizzazione dei luoghi del commercio di Massa, non sono mancate le critiche da parte delle opposizioni e delle associazioni di categorie, spinte dalle tante lamentele arrivate da alcuni commercianti. Alle polemiche si aggiunge una mozione del partito democratico di Massa per la sospensione, ritiro e aggiornamento del regolamento.

«Cosniderato che con delibera del Consiglio Comunale n. 191 del 26/10/2020 è stato approvato il regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e centro città; – recita il testo della mozione – verificato che a seguito di numerose richieste di modifiche da parte di singoli commercianti, di diversi rappresentanti di categoria che rappresentano il mondo artigianale commerciale e del ccn di Massa; avendo chiara la necessità per la città di Massa di avere un regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e centro città, funzionale, comprensibile e applicabile».

Il pd invita il sindaco a «ritirare il regolamento sospendendone l’efficacia fino alla rivisitazione e aggiornamento dello stesso; aggiornamento che deve passare tramite gli uffici e nella Commissione consigliare competente, concertandolo con tutte le categorie economiche ed i commercianti del centro cittadino».