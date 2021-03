Lega Giovani, Filippo Frugoli confermato coordinatore provinciale

MASSA – Filippo Frugoli confermato coordinatore provinciale della Lega Giovani. La nomina arriva direttamente dal Coordinatore regionale Federico Bussolin in accordo con il nuovo referente provinciale della Lega Nicola Pieruccini. In merito, Bussolin afferma: “Ho molta fiducia nel lavoro di Frugoli e del gruppo già costituito e coeso presente nella provincia di Massa-Carrara. Sono convinto che nel prossimo futuro la Lega Giovani saprà affermarsi come forza trainante per le ragazze e i ragazzi di buonsenso”.

Frugoli ci tiene a ringraziare Federico Bussolin e Nicola Pieruccini per l’incarico e si dice soddisfatto: “E’ un onere ma soprattutto un onore rimanere alla guida della Lega Giovani, la mia conferma mi fa credere che sia stato apprezzato io mio lavoro e di questo non posso che ringraziare tutti i ragazzi che con grande impegno hanno intrapreso questo percorso”.

Infine il coordinatore provinciale anticipa le nuove attività della Lega Giovani nella provincia: “All’ultimo direttivo regionale dei giovani ho espresso la mia volontà di proseguire nel percorso di “politica sociale” intrapreso due anni fa: le famiglie della nostra Provincia sono state duramente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia e le ragazze e ragazzi del carroccio vogliono mettersi a disposizione delle famiglie, avvieremo delle raccolte alimentari, di vestiario e materiale scolastico che provvederemo a distribuire alle famiglie in difficoltà”.