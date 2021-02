Deborah Bergamini (Fi) sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, la soddisfazione di Forza Italia Massa

MASSA – Con la formazione del nuovo governo Draghi, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, è stata nominata sottosegratario alla presidenza del Consiglio. La Bergamini, entrata per la prima volta in Parlamento nel 2008, è stata eletta dal collegio uninominale di Massa alle politiche del 2018 prima di diventare vice presidente della commissione dei trasporti.

«A nome del Coordinamento Comunale di Forza Italia Massa, esprimo le più sincere congratulazioni all’Onorevole Deborah Bergamini per il nuovo incarico a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. – scrive Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Forza Italia a Massa – Sin dalla sua elezione, l’Onorevole Bergamini è sempre stata vicina alla sua comunità forzista del territorio che l’ha vista eleggere in Parlamento senza mai trascurare le necessità di tutto il centro destra locale. Lo ha fatto con grande spirito costruttivo e propositivo».

«Tutto il Coordinamento di Forza Italia Massa ha sempre potuto contare sul suo appoggio e sulla sua leale collaborazione nel rispetto dei ruoli. – continua Piedimonte – Cosa alla quale non è mai venuta meno. Mai è mancata la sua presenza alle nostre iniziative ritagliandosi lo spazio tra suoi importanti impegni a Roma o a Bruxelles, vicino al nostro Presidente Berlusconi. Deborah Bergamini, ha affiancato la nostra dirigenza locale negli accessi alle partecipate come Evam, Cermec, Asmiu e CTT nord. Ci ha capitanati nell’incontro con la Capitaneria di Porto e con l’Autorità Portuale dove abbiamo avuto l’onore di assistere con emozione al picchetto d’onore riservatole».

«È stata presente nei nostri gazebo per tutte le iniziative elettorali che ci hanno visti coinvolti nella nostra provincia e non ha mancato, in prima persone, ai gazebo nei quali abbiamo chiesto a gran voce l’abbattimento delle tasse e l’aumento delle pensioni. A dicembre di 2 anni fa, in occasione della fiera nazionale dell’avicoltura, liberandosi dai tanti impegni, ha voluto testimoniare, con la propria presenza, l’importanza di una delle poche iniziative invernali che hanno ricaduta economico turistica sul territorio».

«Per me coordinatore, – conclude Piedimonte – Deborah Bergamini rappresenta l’esempio della buona politica attenta e vigile ai territori, ai cittadini ed agli organi di partito eletti. A lei, la mia personale stima e quella dell’intera comunità forzista della nostra provincia che all’unisono le augura buon lavoro».