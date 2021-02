CARRARA – Martina Fiorini, neo nominata responsabile del Dipartimento Disabilità all’interno del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara, interviene su un argomento che le sta a cuore, a tutela delle persone più “deboli” . L’esponente di Fdi fa notare infatti la mancanza di parcheggi per disabili all’esterno della scuola elementare “Gentili” di Fossola, «mancanza che crea disagio ad alcune persone disabili che tutte le mattine – sottolinea – nell’accompagnare i propri figli a scuola hanno notevoli difficoltà nel farli scendere in un’area sicura».

La responsabile chiede pertanto all’amministrazione comunale di provvedere a sopperire a detta mancanza, provvedendo a posizionare almeno due parcheggi in prossimità dell’entrata della scuola, uno lato sud e l’altro lato nord del Plesso. Chiede inoltre, assieme alla responsabile del dipartimento “scuola” Romina Baldoni, «un maggior controllo da parte della Polizia Municipale affinchè soste selvagge non mettano in pericolo l’incolumità dei bambini che devono entrare ed uscire da scuola».