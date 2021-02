Spostamenti fra regioni vietati fino al 27 marzo. I governatori chiedono ristori immediati

TOSCANA – Discusse ieri sera nella riunione fra governo e Regioni le prossime nuove misure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio. Gli enti territoriali hanno chiesto chiarezza a proposito dei ristori contestuali alle chiusure, della revisione dei parametri che determinano la divisione in fasce colorate, dell’ampliamento della cabina di regia sulla pandemia ai ministeri economici e un’accelerazione sui vaccini. E mentre dai sindaci arriva un nuovo appello a tenere aperti i ristoranti anche la sera, il ministro Roberto Speranza ha ribadito la necessità di non abbassare la guardia.