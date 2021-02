La mozione del Pd: «Intitolare un luogo pubblico dei Ronchi alla memoria di “Pablito” Rossi»

MASSA – «Intitolare un luogo pubblico dei Ronchi alla memoria di “Pablito” Rossi». Lo chiede il gruppo consiliare del Pd di Massa attraverso una mozione. «Paolo Rossi – si legge nel documento presentato al presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti – era legatissimo alla nostra terra in modo particolare ai Ronchi, instaurando amicizie durature con le persone del posto, legatissimo allo stabilimento balneare “Bemi” che frequentava da quarant’anni come alcuni pubblici esercizi del posto. Da oltre quarant’anni frequentava il nostro litorale tanto da acquistare una casa in Via Stradella; che Paolo Rossi era un fedele “turista d’oro” innamorato della nostra Ronchi.».

“Paolo Rossi – ricorda il Pd – eroe della spedizione azzurra vincitrice della Coppa del Mondo di calcio al Mundial di Spagna del ’82. è venuto a mancare nel dicembre 2020. Divenne tra i personaggi italiani più conosciuti al mondo, rese speciali, magiche e leggendarie le serate estive del 1982 grazie ai 6 goal realizzati. Divenne simbolo di una generazione intera e di alcuni momenti più belli della recente storia italiana, Paolo Rossi non era solo un campione dentro al campo lo era anche fuori. Pagando sulla propria pelle una pesante squalifica legata al calcio scommesse due anni di inattività professionistica, nonostante ciò il CT Bearzot puntò su quel giovine, tanto poi da averne ragione, riconsegnando a Paolo Rossi la maglia della Nazionale”.

Il gruppo del Pd invita infine a promuovere ed organizzare per l’ 11/07/2021 (ricorrenza della finale che ci vide vincitori della Coppa del Mondo del Mundial ’82) l’installazione di una targa commemorativa del campione e

una serata in ricordo di “Pablito” Paolo Rossi con la famiglia e con gli amici inserendola nel programma degli

eventi estivi che negli anni possa diventare un appuntamento estivo per parlare di Sport ai Ronchi.