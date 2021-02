Presidente e Consiglio provinciale di Massa-Carrara: c’è la data delle elezioni

MASSA-CARRARA – Saranno 244 i “grandi elettori” che a marzo saranno chiamati a scegliere il prossimo presidente della Provincia e i membri del consiglio provinciale: il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, con un decreto del 15 febbraio 2021 ha provveduto a indire le elezioni di secondo livello per il rinnovo delle cariche. Si voterà domenica 28 marzo 2021 dalle ore 8 alle ore 20. Il seggio sarà allestito nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa. Lo spoglio dei voti avverrà lunedì 29 marzo 2021 dalle ore 8,30.

I comizi elettorali erano stati convocati per lo scorso mese di dicembre 2020 ma sono stati revocati a seguito del decreto legge 7 novembre 2020 n. 148 che conteneva “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, e che prevedeva che dovessero svolgersi entro il 31 marzo 2021

Le Province sono state trasformate dalla legge 56 del 2014 (conosciuta come legge Delrio) in enti di secondo livello e l’elezione degli organi di governo è prevista con una procedura indiretta: il corpo elettorale è infatti costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali. Possono essere eletti alla carica di presidente tutti i sindaci dei comuni della Provincia (N.B. per la tornata elettorale 2020/2021 un’apposita norma consente di candidarsi anche ai sindaci con un mandato residuo inferiore ai 18 mesi).

Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale (10 per la nostra Provincia, oltre al Presidente che ne fa parte di diritto) i sindaci o i consiglieri comunali. I sindaci fanno parte di diritto, invece, del terzo organo governativo delle province, l’assemblea dei sindaci. Il mandato del presidente dura quattro anni mentre quello dei consiglieri due anni. Decadendo dalla carica di sindaco o consigliere comunale si decade automaticamente anche dalla rispettiva carica provinciale.

L’elezione avviene sulla base di un voto ponderato secondo un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere l’elettore: cioè un voto di un consigliere di un comune piccolo pesa di meno di quello di un consigliere o sindaco di un comune più grande. Nella nostra Provincia sono previste cinque fasce di ponderazione: infatti i consiglieri riceveranno schede di colore diverso corrispondenti al peso del proprio comune.

Da osservare che le due elezioni sono distinte: cioè non avviene, ad esempio, come nelle elezioni comunali nelle quali il candidato vincente ed eletto sindaco assicura al partito o alla coalizione che lo ha sostenuto la maggioranza dei seggi in consiglio. Dopo la riforma del 2014 per la terza volta si torna al voto per eleggere la massima carica di Palazzo Ducale: nel 2014, quando si votò per la prima volta con questo sistema, fu eletto l’allora sindaco di Montignoso, Narciso Buffoni.

L’attuale presidente, Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso, presentato da una coalizione denominata “Centrosinistra per Massa-Carrara” è stato eletto nella tornata dell’11 dicembre 2016, con 54.878 voti ponderati, davanti a Lucia Baracchini, sindaca di Pontremoli, presentata da una coalizione denominata “Alleanza Provinciale, con 17.842 voti ponderati.

Il presidente con un secondo decreto ha poi costituito l’ufficio elettorale che avrà il compito di seguire lo svolgimento delle operazioni preliminari e successive al voto. Ne fanno parte il segretario Generale dell’ente, Pietro Leoncini, e i dipendenti Riccarda Bezzi, Daniele Orsini e Valentina Carbone.

Lo scadenzario elettorale prevede adesso l’accertamento e la pubblicazione del numero effettivo degli aventi diritto al voto (entro il 26 febbraio 2021). La presentazione delle candidature a presidente e delle liste di candidati al consiglio provinciale presso l’ufficio elettorale di Palazzo Ducale potrà essere fatta nei giorni 7 marzo (dalle 8 alle 20) e 8 marzo (dalle 8 alle 12). Tutti gli adempimenti, lo scadenzario, le notizie utili, la modulistica per le candidature e quanto altro relativo alle votazione viene pubblicato sul sito della Provincia (www.provincia.ms.it) nella sezione “Elezioni Provinciali 2021”.