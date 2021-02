CARRARA – «Sabato 13 febbraio, una delegazione del direttivo di Fratelli d’Italia di Carrara, ha accolto la richiesta d’intervento da parte dei cittadini residenti in via Argine Sinistro. Gli stessi cittadini più volte hanno fatto presente al Comune i vari problemi che si verificano nella strada resa impraticabile, appena piove, dal ristagno dell’acqua(non sono stati realizzati lavori di alcun tipo di scarico delle acque meteoriche); inoltre appena cala il sole, la strada, mal illuminata, diventa poco sicura causa la frequentazione di persone che potrebbero commettere reati legati allo spaccio ed altro». Sono queste le parole con cui il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara chiede l’intervento dell’amministrazione in via Argine Sinistro.

«Chiediamo che l’amministrazione comunale si faccia carico dei problemi e non vi sia l’ennesimo scarica barile fra un ente e l’altro. Chiediamo un intervento celere affinché la strada venga riasfaltata interamente, venga risolto il problema del ristagno delle pluviali, venga messa un’illuminazione efficente affinché i cittadini possano sentirsi al sicuro nelle proprie abitazioni, sensazione che ad oggi risulta assai compromessa».