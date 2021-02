Forza Italia chiede le dimissioni del “suo” consigliere Lapucci. Lui annuncia querele

CARRARA – È scontro all’interno dell’opposizione carrarese: Forza Italia chiede le dimissioni del consigliere Lorenzo Lapucci e lui annuncia querela. «Forza Italia – ha fatto sapere il coordinatore comunale del partito azzurro, Riccardo Bruschi – alla luce delle accuse mosse al consigliere Lorenzo Lapucci, in quanto suo partito di appartenenza, ritiene doveroso fare alcune precisazioni. Da almeno un anno il partito, in fase di ricostituzione a livello cittadino, ha cercato più volte la collaborazione del suo consigliere comunale, il quale però ha sempre declinato negando qualsiasi collaborazione ed è persino uscito dai gruppi social costituiti per il dibattito».

«Abbiamo provato a coinvolgerlo anche tramite i livelli superiori del partito ma non è valso a nulla – sottolinea Bruschi – Lapucci ormai da tempo di fatto non appartiene a Forza Italia. Dal mio canto nel ruolo di coordinatore ho fatto più del dovuto per portarlo a lavorare in squadra, visto che è l’unico eletto del centrodestra dovrebbe essere stato lui per primo a ritagliarsi il ruolo di elemento di punta, non solo del suo partito, ma di tutta la coalizione grazie ai cui voti è stato eletto. Finora obtorto collo questa situazione era stata sopportata, e abbiamo dovuto fare come se non avessimo un consigliere. Adesso però, che capiamo meglio il motivo di tale inspiegabile atteggiamento, questo non è più tollerabile: Lapucci sta occupando indegnamente un posto di cui avrebbe bisogno tutta la città di Carrara in quanto funzionale alla stesura di un programma elettorale in vista delle prossime amministrative».

«Fortunatamente – aggiunge l’esponente berlusconiano – sono stato consigliere per 10 anni, conosco molto bene la macchina amministrativa e i progetti in cantiere, e posso quindi sopperire alla sua mancanza “intellettuale”, ma personalmente, avendo sempre fatto politica con spirito di servizio, ed essendo tornato ad occuparmene adesso con sacrificio di tempo ed energie col solo fine di contribuire al rilancio della città che amo, trovo vergognosa ed irriconoscente la condotta subdolamente opportunistica di Lapucci. Sono costretto come rappresentante Forza Italia a prenderne pubblicamente le distanze e a chiederne le dimissioni, anche se ho poca fiducia in questo nobile gesto da parte sua».

LAPUCCI ANNUNCIA QUERELE

Nel pomeriggio anche la nota dello stesso Lapucci che annuncia querela. «In merito ai comunicati di Massimiliano Bernardi e Riccardo Bruschi pervenuti alle vostre redazioni – ha scritto comunico quanto segue: da diverse settimane sono oggetto di pressioni che ritengo indebite e lesive della libertà di autodeterminazione della mia persona. Tali pressioni, esercitate al fine di ottenere le mie dimissioni dal consiglio comunale di Carrara, vincolano le stesse al non procedere con attacchi strumentali, che sostanziano illazioni e accuse sul procedimento concorsuale al quale ho partecipato. In pratica le mie dimissioni avrebbero evitato la creazione di un caso che non esiste evitando quindi la messa in moto della cosiddetta “macchina del fango”. Tali circostanze mi hanno portato a rivolgermi alla magistratura depositando in data 1° febbraio 2021 una querela dettagliata nella quale espongo quelli che ritengo dei fatti gravi che hanno colpito la mia persona. Confidando pienamente nell’operato della magistratura, ritengo attualmente di non dover fornire in questo comunicato ulteriori dettagli».