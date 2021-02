Scontro social Mencarelli-Persiani: «Sono stata attaccata». Il Sindaco: «Siamo alle solite. Opposizione arrogante»

MASSA – E’ scontro social tra il sindaco di Massa Francesco Persiani e la consigliera del Movimento 5 Stelle Luana Mencarelli. Tutto nasce da uno scambio di battute tra i due durante la seduta di questa mattina della commissione Sociale e Sanità, durante la quale il primo cittadino ha fornito aggiornamenti sulla situazione Covid nel territorio comunale. Situazione che, scrive la consigliera, “non permette al Noa di tornare al normale setting e nonostante non sia a rischio di tenuta avrebbe grosse difficoltà a gestire un’eventuale terza ondata. Oltre a questo il Sindaco – prosegue la consigliera – ci ha messo al corrente di quanto comunicatogli telefonicamente dalla dott.ssa Gugliemi (responsabile della zona Apuane dell’Asl, ndr.), cioè che sarebbe stata intenzione dell’Asl chiudere temporaneamente il Distretto delle Villette per permettere la vaccinazione degli operatori sanitari che non sono soggetti a vincoli di orario come invece gli insegnanti e le Forze dell’Ordine. Solo per aver chiesto maggiori delucidazioni in merito, partendo dall’assunto che ciò che ci veniva riportato fosse ovviamente la sintesi di ciò che gli era stato comunicato, mi sono sentita attaccare dal Sindaco stesso come persona con difficoltà a capire e messa nel calderone di chi strumentalizza qualsiasi notizia e tra gli incapaci di fare opposizione dai consiglieri Bertucci e Cofrancesco con una veemenza inaccettabile e inqualificabile. Tutti ovviamente moderati sulla carta”.

Poco dopo la replica del Sindaco, sempre attraverso i social: “Leggo con estremo stupore un post del Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Luana Mencarelli circa un mio presunto attacco nei suoi confronti, durante la Commissione sociale di stamani. Siamo alle solite, l’opposizione attacca con violenza l’Amministrazione e consentitemelo, a volte con estrema maleducazione ed arroganza, e poi si lamenta sui giornali e sui social se il Sindaco interviene per difendere l’operato proprio o della giunta che presiede. Mi viene detto che accuso l’opposizione di voler strumentalizzare i temi che trattiamo: lo confermo e lo ribadisco! Mi piacerebbe potermi confrontare con consiglieri di opposizione entrando nel cuore dei problemi invece mi devo accontentare di avere parte dell’opposizione, in questo caso pentastellata, che a novembre 2020 mi propone di affidare i servizi inerenti il Museo Guadagnucci “ad una società partecipata del Comune come ad esempio Massa Servizi”. Forse la Mencarelli non sa che Massa Servizi si è persino cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/01/2014. Poveri noi”.