È morto Franco Marini, il ricordo di Cisl Toscana: «Grande sindacalista e politico»

TOSCANA – La Cisl ricorda Franco Marini, ex segretario proprio della Cisl e poi presidente del Senato e ministro del lavoro, stroncato dal Covid-19.

Il segretario generale di Cisl Toscana Riccardo Cerza lo ricorda così: «Franco Marini non è stato solo un grande sindacalista, come tutti riconoscono, ma anche un grande politico. Per un sindacalista non è facile questo passaggio, ma lui l’ha fatto, mantenendo sempre lo spirito che lo ha contraddistinto fin dall’inizio della sua attività sindacale: difendere il lavoro e i lavoratori, avendo sempre presente l’interesse generale del Paese. La Cisl Toscana è sempre stata vicina a Franco e lo ricorderà sempre con ammirazione e gratitudine per il suo impegno e il suo esempio.»