Baruzzo (Fdi): «Più colonnine per la ricarica di auto elettriche, Massa ha fatto meglio»

CARRARA – «Tra i tre Comuni di costa della provincia, Carrara, Massa e Montignoso, cioè tra quelli a maggior vocazione turistica, Carrara ha un altro triste primato: quello di essere ultima nella fornitura di importanti servizi alla collettività». Così il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo interviene e punta i riflettori sul triste primato della città del marmo. «Ci riferiamo, nel caso specifico, alla presenza di colonnine per la ricarica di vetture elettriche presenti sul territorio comunale» spiega Baruzzo.

«Mentre a Massa, dove l’assessore di Fratelli d’Italia Marco Guidi parla di ulteriori nuove installazioni, per rendere la città ancor più ecosostenibile, ne esistono già 17 e nella “piccola” Montignoso ben cinque. A Carrara ne esistono solo un paio – fa notare il coordinatore comunale – Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale grillina a prendere esempio dalla vicina Massa e ad installare altre decine di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale – conclude Baruzzo – facendo diventare le stesse anche motivo di “attrazione” per coloro che essendo di passaggio in città, fermandosi per la ricarica, potrebbero apprezzare le bellezze paesaggistiche che il nostro territorio offre, spingendo gli stessi a fermarsi o a ritornarci come turisti, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di ricaduta sull’economia locale, oltre che a dare un minimo di significato alle inflazionate parole “smart” e “ecosostenibile” sempre sulla bocca di alcuni assessori grillini».