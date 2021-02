Buche nel parcheggio pubblico, Dei: «L’amministrazione non ha dato risposte»

MASSA – “L’interpellanza che ho presentato su via Dante Marchetti, porta di accesso al parco della Rinchiostra, ha ricevuto una risposta parziale e insufficiente. Avevo chiesto in maniera chiara se l’amministrazione volesse sistemare le voragini nel parcheggio pubblico, ma nella risposta è stato ignorato il quesito”. Interviene così Roberta Dei, consigliera e presidente del gruppo misto di maggioranza. “Quel parcheggio è il naturale proseguimento dei marciapiedi e viene utilizzato da pedoni, che molto spesso sono anziani con i nipoti, che vanno al parco. E’ accaduto, in passato, che alcuni di loro siano caduti a causa delle buche per fortuna senza gravi danni. Per questo l’11 Gennaio scorso ho inviato una segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, a “Massa Città Inter@ttiva”, sistema di gestione delle segnalazioni del Comune di Massa. Il giorno successivo c’è stata la presa in carico con ticket n. 13070, ma da allora nulla è accaduto e il continuo maltempo ha continuato a scavare”.

“Ho voluto usare il servizio interattivo dopo aver ricevuto decine di lamentele sulle inefficienze di questo strumento – specifica la consigliera -. Occorrerà andare a fondo per capire come mai ci siano segnalazioni che vengono bloccate e ignorate mentre altre trovano facile risoluzione. Il Presidente Benedetti, parlando del presunto sistema corruttivo che riguarderebbe “dipendenti, funzionari e dirigenti” che lavorano “accogliendo spesso richieste” che sono “tese ad aiutare e favorire qualche cittadino a scapito di altri”, forse intendeva riferirsi anche a cose come queste? La mia scelta di presentare una mozione di indirizzo per costituire una “Commissione di Indagine” sull’operato dei dipendenti comunali va in tale direzione. Va tutelata la maggioranza dei pubblici ufficiali del Comune di Massa, che è fatta di persone per bene, ma occorre capire se ci sono delle vere e proprie mele marce”.

“Esistono nel nostro comune metodi di azione che garantiscono corsie preferenziali a segnalazioni e procedimenti amministrativi mentre altri vengono bloccati con operazioni al limite della legalità? – chiede infine Dei -. L’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione dovrebbe essere il faro che guida l’operato di ogni dipendente, funzionario e dirigente”.