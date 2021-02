Barotti: «Le idee di Persiani su Filanda e Ugo Pisa sono vecchie, superate e non adatte»

L’intervento del sindaco sul risanamento (leggi qui) di alcune strutture è un segnale, flebile, che finalmente il sonno dell’Amministrazione forse sta terminando; purtroppo il risultato del lungo riposo lascia a desiderare.

Le idee proposte appaiono confuse, generiche, non sembra ci sia una funzione preponderante e sopratutto manca quella pulsione verso lo sviluppo! Non c’è una sola proposta che sia in grado di mettere in moto l’economia del territorio; ed ancora, credo che per ogni spazio, edificio si debba pensare alla destinazione più adatta ed in questo caso anche questo aspetto sembra manchevole. Innanzitutto chiedo: la casa dello studente a chi si rivolgerà? A quali studenti?

È certamente positivo pensare ad una struttura per il dopo di noi, in cohousing (alloggi con spazi comuni inclusivi) ma credo che l’edificio più adatto potrebbe essere la casa della salute di Via Bassa Tambura sia per l’essere in centro, sia perché si inserirebbe in un più vasto piano di riqualificazione urbana che comprenderebbe il Giardino Ducale e gli ex Capannoni Cat da demolire e sostituire con un vero centro culturale (biblioteca-museo della liberazione); con un progetto del genere daremmo nuovo respiro al centro e recupereremmo una struttura non più adatta, anche per la difficile mobilità, all’attuale funzione”.

Barotti attacca e lancia delle alternative- “La ex Colonia Maternità infanzia, se il sindaco non volesse raccogliere l’iniziativa avanzata con MGS e Articolo primo (sottoposta al Presidente Giani ed al rettore di Unipi), se pensasse ad una funzione sociale potrebbe diventare un centro a carattere sanitario come la bellissima “casa della salute” di Querceta; ritengo che la nuova casa della salute, di cui non si parla più, avrebbe miglior sede, rispetto alla Ugo Pisa e vista la situazione attuale, nell’area ex Ferrovie dello Stato ove la giunta di destra sovranista pensa di realizzare nuovi condomini ed una galleria commerciale (difficile, fortunatamente, che questo progetto veda la luce ed è difficile che una galleria commerciale sia in sintonia con il piano bocciato dai negozianti).

Resto convinto, però, che si debba investire in alta formazione, in università e ricerca come molti economisti di fama internazionale, sulle pagine dei maggiori quotidiani, e come l’U.E. sostengono quindi non capisco perché Persiani non si preoccupi di proiettare la città verso il futuro, verso un serio sviluppo ma si limiti a progetti di basso profilo, non usi nel migliore dei modi le opzioni che il territorio ha”.

In merito alle strutture sportive Il Consigliere nutre dubbi: ” quanto alla rinascita del campo da baseball e di strutture sportive mi auguro che Persiani non si limiti alle chiacchiere visto che il campo di Marina sembra abbandonato, il Campo scuola attende ancora i promessi lavori; il quadro attuale, a quasi tre anni di amministrazione, è desolante”.

Il civico Barotti interviene anche sulla Filanda, critica Persiani e avanza un’alternativa- “Il Sindaco parla, per la Filanda di alta formazione “attinente alle caratteristiche montane” cosa significa? Che vuol dire? Le caratteristiche montane sono anche le strade in salita, gli irti sentieri; ci facciamo la scuola per il pecorino? Per fare il carbone? Per impilare la legna o tagliarla? Sindaco sia più preciso! Ancora dichiara che ci saranno spazi espositivi come se già non ci fossero! Il problema non è creare spazi espositivi ma cosa esporre! Abbiamo il castello ma è vuoto, il museo Guidi non decolla! Dispiace notare che Persiani mentre parla di aree museali non abbia detto una sola parola per gli Uffizi diffusi! Ricordo di aver scritto al grande Direttore Eike Schmidt il 13 agosto 2020 parlando di un Museo grande quanto una regione ed oggi sono ben sessanta i comuni toscani che hanno chiesto di essere inseriti nella galleria della Toscana! E Persiani tace.

La Filanda merita, per la sua storia (ex cotonificio), una destinazione attinente a quanto quelle mura raccontano! Penso ad una scuola di alta specializzazione nel recupero dei tessuti antichi ed in un centro di ricerca attinente al medesimo campo collaborando con il locale Istituto chimico e con realtà universitarie presenti sul territorio nazionale! Immagino con la Scuola con sede a Firenze o con l’Università di Cá Foscari a Venezia; se si mettesse in piedi un progetto del genere si darebbe al paese di Forno, ma anche alla città, un migliore prospettiva rispetto al co housing, agli alloggi popolari che certamente debbono essere realizzati”. L’intervento termina con ironia – “Le idee del Sindaco purtroppo appaiono lontane, superate (parola che spesso Persiani usa nei riguardi dell’opposizione) confrontando la nostra città con quanto stanno elaborando le maggiori città toscane e del paese”.