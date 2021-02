Recupero ex Colonie: Barotti, Sirgiovanni e Camera scrivono a Giani e all’Università di Pisa

MASSA – Il consigliere civico Andrea Barotti, il giovane segretario Andrea Sirgiovanni del Movimento Giovanile della Sinistra e il coordinatore Alfredo Camera di Articolo Primo criticano le dichiarazioni sullo sviluppo delle ex Colonie. «Le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti istituzionali del territorio sul futuro delle colonie ci lasciano, profondamente, rammaricati! In particolare riteniamo che il sindaco di Massa dovrebbe fare molto, molto di più».

«Confrontando, ad esempio, Francesco Persiani con Dario Nardella emerge, chiaramente, l’inconcludenza, al di là degli annunci, dell’amministrazione sovranista – dicono Barotti, Sirgiovanni e Camera – Firenze si sta preparando alla rinascita, basti pensare al recupero dell’ex convento di S. Orsola mentre Massa, grazie alla destra sovranista, aggraverà le sue già pessime condizioni; Nardella ascolta la città per preparare un piano di sviluppo mentre Persiani rifiuta il confronto perfino per pavimentare o rifare, quando basterebbe limitarsi alla manutenzione, una piazza». Secondo i firmatari della nota congiunta la posizione di Persiani è vecchia, superata e senza speranza: «Il sindaco Persiani spera che risistemando i viali a mare arrivi il privato salvatore che acquisti le colonie e realizzi degli appartamenti; si tratta, pensiamo, di pura illusione. Le seconde case, come abbiamo visto, non creano sviluppo ma, legittimamente, creano profitto per chi le realizza. Persiani crede che sia possibile conciliare il turismo alberghiero con degli appartamenti per le vacanze? Ed ancora, dobbiamo confidare che, ad esempio, una cordata di concessionari di cava, dopo l’area ex Sensi Garden, dopo l’area ex Olivetti, rilevi le colonie per trasformarle in super condomini forse di lusso?».

Il civico Barotti e le forze di area riformista lanciano delle proposte e scrivono a Regione ed Università di Pisa: «È triste osservare come altri Comuni avanzino dei progetti, in sede regionale, per poter essere pronti quando arriveranno i finanziamenti europei mentre la nostra città rimane ferma. Questa Giunta non ha alcuna visione per il nostro territorio. Non ha una minima idea di sviluppo. A fronte di questo deserto abbiamo scritto una lettera al Presidente Giani ed al rettore dell’Università di Pisa per presentare la nostra proposta di recupero delle ex Colonie. Abbiamo chiesto l’opinione di Giani e del professor Mancarella in merito alla possibilità di trasformare le Colonie Torino, Ettore Motta, Olivetti, Qui si sana e Maternità infanzia in una sede distaccata dell’Ateneo Pisano con corsi legati all’economia a puana (metalmeccanica, nautica, lapideo); nella nota abbiamo anche prospettato la possibilità di prevedere un distaccamento di medicina grazie alla presenza dell’oca, nonché destinare l’ex Ospedale, oggi adibito alle cure per i malati affetti da Covid, ad un centro regionale di virologia; oggi il sogno degli Uffizi diffusi si sta trasformando in realtà ed allora perché non dar vita ad una Università diffusa? Nella lettera – spiegano – abbiamo lanciato anche l’ipotesi, vista la necessità per il paese di avere una pubblica amministrazione ancor più qualificata, di insediare, nelle ex colonie, una scuola di alta specializzazione per la pubblica amministrazione a servizio delle regioni del nord Italia e come opzione di ripiego una cittadella dello studente per le matricole fuori sede mettendo in piedi un progetto, finanziato con un project financing, pubblico privato (gli esempi, in Italia, non mancano) e potenziando, vista la necessità di investire sui trasporti, i collegamenti con Pisa».

I firmatari sostengono che i fatti dimostrano come sia importante investire in formazione. «Crediamo che le nostre idee, corroborate anche da quanto Nca ha prospettato e dalla collaborazione della Fondazione Marmo con il politecnico di Torino, siano ben altra cosa rispetto alla “manna dal cielo” in cui confida Persiani! Dobbiamo lavorare per fare arrivare sul territorio risorse e per attivare un volano che crei ricchezza, per far sì che Massa diventi un centro di alta formazione universitaria a servizio delle imprese Apuane e del paese».

Barotti, Sirgiovanni e Camera scriveranno anche al nuovo Ministro. «Ci impegniamo, sin d’ora, ad interloquire con il Ministro dell’Università e ricerca non appena sarà formato il nuovo governo» concludono.