«Lavoratori contro il Governo? Iniziativa propagandistica e socialmente pericolosa»

MASSA – “A Massa Fratelli d’Italia cerca di convincere i ristoratori a fare azione legale contro il Governo. A proprie spese, dicono, ma con quali garanzie di tutela per i cittadini? L’iniziativa di FdI definita ‘a sostegno dei ristoratori’ è propagandistica e socialmente pericolosa”. Lo afferma il vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Riccardo Ricciardi. “E’ mera propaganda, oltre che un pericolo per chi vi fa affidamento, seppur in buona fede. Perché nessuno può garantire ai cittadini di non dover pagare spese legali, o eventuali danni, nel caso in cui queste cause risultino palesemente infondate. In questo momento di estrema fragilità per il Paese, lo trovo un gesto irresponsabile”.

“Fa specie che una forza politica si impegni a sobillare i cittadini contro le istituzioni – aggiungono i consiglieri 5 Stelle di Massa, Luana Mencarelli e Paolo Menchini -. Come vengono scelti i professionisti che si farebbero carico di queste cause? Il rischio di un illecito deontologicamente rilevante è fortissimo. Invece di approfittare di momenti di fragilità di una categoria di esercenti, l’Amministrazione massese, tramite l’Assessore Guidi, avrebbe potuto aiutare concretamente con quelle somme superficialmente stanziate per cambiare colore alle tende, insegne e infissi delle attività: qualche migliaio di euro subito sarebbero stati molto meglio di vuote chiacchiere”.