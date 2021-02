Amministrative 2022, Vinchesi (Articolo Primo): «Ripartiamo da un centrosinistra unito»

CARRARA – Articolo Primo, consapevole che manca poco più di un anno al voto a Carrara, considerata la difficile situazione nazionale e preso atto che si è già riunito il tavolo del centro sinistra, in vista delle prossime elezioni amministrative, «è convinto sia di fondamentale importanza ricompattare il campo progressista per presentare una candidatura unitaria e di rinnovamento, che permetta di ottenere una vittoria in città» scrive in una nota Luca Vinchesi, coordinatore del partito carrarese.

«Il periodo storico che stiamo vivendo non ci consente di portare ancora avanti personalismi, che sono stati deleteri alle ultime amministrative, è il momento per tutti di atti di responsabilità – prosegue – Articolo Primo è stato in prima linea, chiedendo a gran voce le primarie, ha dato battaglia su più fronti assumendo anche decisioni dolorose e non facili, adesso è il tempo della ragione, come ha detto Mattarella, è il tempo dei costruttori, ognuno di noi deve fare la sua parte per Carrara, conta solo questo. Auspichiamo per tanto si possa ripartire assieme a tutti coloro che si riconoscano nei valori del progressismo per l’attuazione di politiche riformiste ed innovatrici – continua – che vadano al di là dei nomi ma possano prima di tutto individuare temi fondamentali cari alla comunità, costruendo una proposta che parta dalle reali necessità dei cittadini: potenziamento della sanità territoriale, serie politiche di lavoro e ambientali per uno sviluppo economico sostenibile. Noi – conclude Vinchesi – siamo pronti a metterci nuovamente in gioco per un centro sinistra forte e unito».